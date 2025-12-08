 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CICLISTAS

Gran participación en la bicigrinación por el Día de la Virgen

Unos mil ciclistas partieron en la madrugada de este domingo desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima hacia la Basílica de Concepción del Uruguay.

8 Dic, 2025, 13:13 PM

Los peregrinos partieron en la madrugada de este domingo desde la Parroquia de Fátima en Gualeguaychú con destino a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay.

 

Con gran emoción, las personas que participaron de la bicigrinación comenzaron a arribar pasado el mediodía tras haber partido a las 4 de la mañana.

CICLISTAS

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

