Gran participación en la bicigrinación por el Día de la Virgen

Los peregrinos partieron en la madrugada de este domingo desde la Parroquia de Fátima en Gualeguaychú con destino a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay.

Con gran emoción, las personas que participaron de la bicigrinación comenzaron a arribar pasado el mediodía tras haber partido a las 4 de la mañana.

Temas CICLISTAS