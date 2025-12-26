“Las ventas superaron las expectativas”, dicen en comercios de Gualeguaychú

“Fue linda la semana entera”, expresó Garbino y aseguró que los comerciantes se mostraron sorprendidos por las compras. “Hubo gastos medidos, pero se vendió”, afirmó.

“La mayoría están conformes. Las fiestas hacen que uno tenga ganas de regalar”, indicó.

En otro orden, Garbino comentó que recientemente mantuvo un encuentro con funcionarios municipales.

“Fue una charla muy amena, para ver qué se puede ir mejorando. Tenemos una relación fluida, nos reciben bien”, comentó la presidenta del Centro, y adelantó que iniciarán los pedidos para que los comercios cuenten con rampas para el ingreso.