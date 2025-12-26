 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VENTAS

“Las ventas superaron las expectativas”, dicen en comercios de Gualeguaychú

Eugenia Garbino, nueva presidenta del Centro de Defensa Comercial, analizó en RADIO MÁXIMA que “la mayoría de los comercios están sorprendidos por las ventas navideñas”.

26 Dic, 2025, 10:34 AM

“Fue linda la semana entera”, expresó Garbino y aseguró que los comerciantes se mostraron sorprendidos por las compras. “Hubo gastos medidos, pero se vendió”, afirmó.

 

“La mayoría están conformes. Las fiestas hacen que uno tenga ganas de regalar”, indicó.

 

En otro orden, Garbino comentó que recientemente mantuvo un encuentro con funcionarios municipales.

 

“Fue una charla muy amena, para ver qué se puede ir mejorando. Tenemos una relación fluida, nos reciben bien”, comentó la presidenta del Centro, y adelantó que iniciarán los pedidos para que los comercios cuenten con rampas para el ingreso.

 

