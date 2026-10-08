Las transformaciones del comercio exterior, tema de un importante congreso en Gualeguaychú

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Facundo Costa, y el Licenciado en Comercio Internacional Juan Carlos Quinteros, brindaron los detalles del encuentro, en RADIO MÁXIMA.

La propuesta dará inicio a las 8:30 hasta las 18 horas. El encuentro transita su segunda edición y es un trabajo en conjunto del Centro Regional Gualeguaychú de UCU, la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú y la Corporación del Desarrollo.

La propuesta tiene como objetivo vincular a actores del comercio exterior y del ámbito académico, sectores productivos y de servicios, y organismos públicos vinculados al tema.

“Queremos generar el dialogo y el análisis y ver las transformaciones que atraviesa el comercio exterior”, anticiparon.

El Congreso fue declarado de Interés por la Cámara de Senadores de la Provincia y de Interés municipal en Gualeguaychú.

“Temas como el de Mercosur y Unión Europea abren una zona de libre comercio de las más importantes del mundo, entonces hay todo un marco normativo nuevo que vamos a abordar a través de Diego Dumont”, señaló Costa.

“Solamente hablar de volumen de exportación – importación en Argentina ha crecido un montón, si bien hoy como la vedette es la importación, la Argentina ha levantado el nivel de exportaciones, y eso tiene que ver con la producción y con las empresas”, describió Juan Carlos Quinteros.

“Queremos hacer todos los años una jornada como esta, creemos que es de vital importancia, sobre todo para los estudiantes de carreras de Comercio Exterior, que vengan, que asistan porque el aula da el marco teórico, pero estos eventos dan el curso real de lo que pasa a nivel mundial en el comercio exterior, señalaron Costa y Quinteros.

Disertantes

El programa contará con la participación de:

– Nicolás Minervini, expositor internacional de Minervini Consulting.

– Lic. Mariano Parlato, de LaSalle Group Puerto Rico / Barker Solutions Group.

– Mg. Yanina Lojo, consultora en Comercio Internacional y Finanzas.

– Lic. Carmen F. Carballeiro, de Carballeiro Estudio Aduanero.

– Téc. Agustín Páez Romairone, de Páez Romairone – Comercio Exterior.

– Mg. Diego A. Dumont, contador público y especialista en Economía Aplicada.

– Lic. Jaime Benedetti, integrante de la Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales y docente de la UCU.