Lanzan alerta violeta por niebla para Gualeguaychú y la región

Para la madrugada y mañana de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta violeta por niebla que abarca sectores del norte de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Corrientes.

La situación podría generar una importante reducción de visibilidad en distintos sectores de Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14 debido a la formación de bancos de niebla y neblinas.

Se recomienda evaluar la necesidad de viajar y extremar las medidas de precaución al circular.

➡️ Reducir la velocidad

➡️ Mantener distancia entre vehículos

➡️ Circular con luces bajas encendidas

➡️ Evitar maniobras bruscas

➡️ No detenerse sobre la calzada

La empresa Autovía del Mercosur informó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y del tránsito sobre el corredor.