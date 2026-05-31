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Guale ALERTA VIOLETA

Lanzan alerta violeta por niebla para Gualeguaychú y la región

Es para la madrugada y mañana de este lunes. Piden precaución en las rutas.

31 May, 2026, 22:14 PM

Para la madrugada y mañana de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta violeta por niebla que abarca sectores del norte de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Corrientes.

 

La situación podría generar una importante reducción de visibilidad en distintos sectores de Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14 debido a la formación de bancos de niebla y neblinas.

 

Se recomienda evaluar la necesidad de viajar y extremar las medidas de precaución al circular.

➡️ Reducir la velocidad

➡️ Mantener distancia entre vehículos

➡️ Circular con luces bajas encendidas

➡️ Evitar maniobras bruscas

➡️ No detenerse sobre la calzada

 

La empresa Autovía del Mercosur informó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y del tránsito sobre el corredor.

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