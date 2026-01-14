 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DESARROLLO HUMANO

La Secretaría de Desarrollo Humano alerta sobre llamados fraudulentos en nombre del Municipio

Desde el área advierten a la comunidad y a trabajadores municipales sobre intentos de estafa mediante videollamadas en las que una persona se hace pasar por personal de la Secretaría de Desarrollo Humano.

14 Ene, 2026, 18:17 PM

La Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú informa y alerta a la comunidad sobre la detección de llamados fraudulentos realizados por una persona que se hace pasar por representante de dicha Secretaría, utilizando videollamadas como modalidad de contacto.

 

La advertencia surge a partir del testimonio de una persona que recibió una videollamada en la que el interlocutor se presenta falsamente como parte de la Secretaría de Desarrollo Humano utilizando la imagen en video para aparentar pertenecer al área del Gobierno municipal, generando confusión y una falsa sensación de legitimidad.

 

Desde la Secretaría se aclara, de manera enfática, que no se realizan videollamadas de este tipo para solicitar información personal, datos sensibles ni para llevar adelante gestiones administrativas. Ante cualquier comunicación de estas características, se recomienda no brindar información, cortar el contacto de inmediato y dar aviso a las autoridades correspondientes.

 

Asimismo, se solicita a los trabajadores municipales y a la comunidad en general extremar las precauciones y mantenerse atentos frente a este tipo de maniobras, que podrían constituir intentos de estafa. La difusión de esta advertencia tiene como objetivo prevenir posibles situaciones de engaño y resguardar la seguridad de las personas.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recuerda que toda comunicación oficial se realiza a través de canales institucionales debidamente identificados y que, ante cualquier duda, se puede consultar directamente con las áreas municipales por los medios habituales.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

DESARROLLO HUMANO ALERTA AUTORIDADES

