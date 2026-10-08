La Municipalidad y LALCEC acordaron garantizar mamografías durante todo el año

El Gobierno de Gualeguaychú continúa ampliando las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama. Este jueves, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el auditor de Salud, Sergio Sack, se reunieron con la presidenta de LALCEC Gualeguaychú, Catalina Almada, y representantes de la institución para acordar un esquema de trabajo conjunto que permita facilitar el acceso a mamografías.

En el marco de Octubre Rosa, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se acordó garantizar 50 mamografías durante octubre. A su vez, el convenio permitirá sostener 20 mamografías mensuales durante los demás meses del año, dando continuidad a la estrategia de prevención más allá de las acciones específicas de concientización que se desarrollan durante octubre.

El acceso a estos estudios se articulará a través de la red municipal de Salud. Las personas interesadas deberán solicitar un turno ginecológico en el CAPS, CIC o Nodo de referencia, donde serán evaluadas por un profesional, quien determinará, de acuerdo con cada caso, si corresponde la realización de una mamografía en LALCEC.

La indicación de la mamografía depende de la edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores de riesgo. Por este motivo, desde la Subsecretaría de Salud se remarca la importancia de realizar la consulta profesional, que permitirá determinar cuándo corresponde efectuar el estudio y con qué frecuencia, de acuerdo con las características particulares de cada persona.

El acuerdo se suma a una acción concreta que el Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante recientemente para acompañar el trabajo de LALCEC: la adquisición de un sistema digitalizador de imágenes por $28.430.000, destinado a modernizar el mamógrafo con el que trabaja la institución y garantizar la continuidad de los estudios.

Precisamente, este jueves comenzó a funcionar el nuevo digitalizador donado por el Gobierno de Gualeguaychú. El equipamiento permite adaptar el mamógrafo analógico de LALCEC a un sistema digital, reemplazando el antiguo mecanismo de revelado y facilitando la obtención y procesamiento de las imágenes.

LALCEC Gualeguaychú cuenta con 62 años de trayectoria en la ciudad y realiza habitualmente entre 100 y 120 mamografías mensuales de manera gratuita a mujeres sin obra social. La incorporación del digitalizador permitió recuperar el funcionamiento del mamógrafo, que había quedado fuera de servicio debido a la rotura de su sistema de revelado y a las dificultades para conseguir placas y productos químicos.

De esta manera, el acuerdo entre el Gobierno de Gualeguaychú y LALCEC permite articular la capacidad de atención de la institución con la red municipal de salud, estableciendo un circuito para que las personas puedan realizar primero la consulta en su CAPS, CIC o Nodo y, cuando exista indicación profesional, acceder posteriormente al estudio.

Municipalidad de Gualeguaychú