Guale

La mayoría de los conductores no disminuyen la velocidad ni por los conos ante incendios de banquinas

Volvió a observarse la conducta no solidaria este martes.

13 Ene, 2026, 14:21 PM

Este martes a las 10,40 se produjo otro incendio de banquina en Ruta Nacional 12, y pese a la colocación de conos por parte de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, la mayoría de los conductores no bajó la velocidad.

 

 

El incendio se produjo a las 10,42 en el kilómetro 141 de la ruta nacional, zona del ingreso a Ibicuy.

 

El fuego en los pastizales en un día de mucho calor, obligó a la intervención de Bomberos de Ceibas.

 

Y nuevamente, volvió a sorprender la actitud de muchos automovilistas que, pese a la colocación de los conos, no bajaron su velocidad.

