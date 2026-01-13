La mayoría de los conductores no disminuyen la velocidad ni por los conos ante incendios de banquinas

Este martes a las 10,40 se produjo otro incendio de banquina en Ruta Nacional 12, y pese a la colocación de conos por parte de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, la mayoría de los conductores no bajó la velocidad.

El incendio se produjo a las 10,42 en el kilómetro 141 de la ruta nacional, zona del ingreso a Ibicuy.

El fuego en los pastizales en un día de mucho calor, obligó a la intervención de Bomberos de Ceibas.

Y nuevamente, volvió a sorprender la actitud de muchos automovilistas que, pese a la colocación de los conos, no bajaron su velocidad.