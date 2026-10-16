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Guale ENERGÍA

La Cooperativa Eléctrica realizó trabajos en la zona norte de Gualeguaychú

Las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica llevaron adelante tareas técnicas programadas en la zona comprendida entre Federación, Juan B. Justo, 1° de Mayo y Santiago Díaz.

16 Oct, 2026, 16:44 PM
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Las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica llevaron adelante tareas técnicas programadas en la zona comprendida entre Federación, Juan B. Justo, 1° de Mayo y Santiago Díaz.

 

Los trabajos que se realizaron en las inmediaciones de las calles Alfredo Palacios y San José, incluyeron la remodelación del tendido y el traslado estratégico de un poste de media tensión, intervenciones necesarias para reordenar la traza, optimizar la seguridad en la vía pública y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el sector.

 

La Cooperativa agradece a los vecinos del barrio por la colaboración durante la interrupción programada que permitió ejecutar las maniobras con total seguridad para el personal operativo

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