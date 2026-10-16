La Cooperativa Eléctrica realizó trabajos en la zona norte de Gualeguaychú

16 Oct, 2026, 16:44 PM
Las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica llevaron adelante tareas técnicas programadas en la zona comprendida entre Federación, Juan B. Justo, 1° de Mayo y Santiago Díaz.
Los trabajos que se realizaron en las inmediaciones de las calles Alfredo Palacios y San José, incluyeron la remodelación del tendido y el traslado estratégico de un poste de media tensión, intervenciones necesarias para reordenar la traza, optimizar la seguridad en la vía pública y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el sector.
La Cooperativa agradece a los vecinos del barrio por la colaboración durante la interrupción programada que permitió ejecutar las maniobras con total seguridad para el personal operativo
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