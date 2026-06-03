Desde el hospital informan como acceder a los turnos y cuáles son las líneas para cancelarlos

Los turnos pueden solicitarse de lunes a viernes, de 6 a 19 horas, en la Admisión del nuevo edificio (ingreso por calle Urquiza) y en las admisiones ubicadas en los pabellones 3 y 4, en pos de brindar mayores posibilidades a los usuarios para gestionar sus consultas, estudios y controles médicos. La extensión horaria permite que más personas puedan acceder al sistema de turnos sin concentrar la demanda en franjas reducidas, contribuyendo a una atención más ágil y ordenada.

Esta decisión forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la accesibilidad al sistema de salud público, respondiendo a las necesidades de la comunidad y acompañando el crecimiento de la demanda que registra el hospital en las distintas especialidades y servicios.

Cancelar un turno a tiempo también es cuidar la salud de todos

Por otra parte, es importante destacar que mejorar el acceso a los turnos depende también del compromiso de los propios usuarios. En este sentido, se recordó la importancia de cancelar con anticipación aquellos turnos que hayan sido solicitados y a los que finalmente no se pueda asistir.

Para ello, el hospital dispone de la posibilidad de realizar la cancelación mediante WhatsApp, permitiendo liberar esos espacios para que puedan ser aprovechados por otros pacientes que se encuentran aguardando atención. Las líneas son: 3446 – 24 11 11 y 3446 – 66 36 76.

La ausencia a un turno sin previo aviso genera demoras, retrasa la atención de otras personas y afecta el funcionamiento general de los servicios. Por el contrario, cuando un paciente comunica que no podrá concurrir, ese horario puede ser reasignado de manera inmediata a otro que lo necesita.

El Hospital Centenario agradece la colaboración de toda la comunidad y reafirma su compromiso de continuar implementando medidas que permitan mejorar la calidad de atención y garantizar un acceso más eficiente a la salud.

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