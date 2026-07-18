Un hombre fue detenido tras amenazas en la recepción de un hotel

En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:30, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la intersección de calles Pellegrini y Andrade, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 43 años en el marco de una causa por el supuesto delito de amenazas.

El procedimiento se inició tras un aviso del operador en turno, luego de que efectivos identificaran, a pocos metros de un hotel, a dos personas que momentos antes habían ingresado al establecimiento. Según lo manifestado por el recepcionista, el hombre solicitó una habitación, pero al informársele que debía abonarla y reconocer que no contaba con dinero, se le pidió que se retirara del lugar. En ese momento, el individuo llevó su mano a la cintura y expresó que tenía "un arma", con aparentes fines intimidatorios.

Al momento de realizarle el palpado preventivo, se constató que no portaba armas blancas ni de fuego. Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental. El hombre quedó alojado en calidad de aprehendido, a disposición de la autoridad judicial interviniente. Por su parte, la mujer que lo acompañaba (24), fue correctamente identificada y posteriormente quedó desocupada.

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