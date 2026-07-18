Recuperan moto con numeración adulterada, denunciada como sustraída en los festejos

En horas de la noche del viernes, alrededor de las 20 h, personal de Comisaría Segunda intervino en la intersección de calles España y Romero tras un llamado que alertaba sobre una presunta pelea en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que no se registraba ningún incidente de esas características, aunque observaron una motocicleta Honda Wave 110S abandonada sobre la vía pública, sin dominio colocado.

Al inspeccionar el rodado, se detectó que tanto la numeración del cuadro como la del motor presentaban evidentes signos de adulteración. Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del vehículo para establecer su procedencia y propiedad.

Posteriormente, se corroboró que la motocicleta coincidía con el rodado denunciado como sustraído el pasado 16 de julio de 2026, en zona de costanera durante los festejos mundialistas.

Las actuaciones continúan a fin de esclarecer las circunstancias del caso.