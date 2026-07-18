Mercado Libre gestiona su desembarco en Gualeguaychú

El proyecto, que cuenta con el respaldo del gobierno local y provincial, promete generar cerca de 300 puestos de trabajo y se apalanca en beneficios impositivos bajo el régimen RINI.

La compañía fundada por Marcos Galperin se encuentra en las etapas finales de gestión para concretar su llegada a Gualeguaychú. Tras meses de negociaciones silenciosas entre el gobierno provincial y la firma, el proyecto para instalar un centro de acopio y distribución en el sur entrerriano cobra fuerza, consolidándose como una apuesta estratégica para abastecer a la región mesopotámica.

La clave logística: el nodo de la Autovía 14

La ubicación seleccionada por la empresa no es azarosa. Según información recabada, Mercado Libre ha avanzado en la adquisición de un terreno estratégico sobre la Ruta Nacional 14 —la Autovía del Mercosur—, en un predio aledaño al complejo termal, fuera del Parque Industrial de la ciudad.

Esta localización permitirá a la empresa optimizar su red de logística, siguiendo el modelo de expansión que ya despliega en otros puntos del país, como su complejo de almacenamiento en Tapiales (La Matanza) o el nuevo centro de distribución de 100.000 m² en Loma Verde, Escobar, este último con una inversión de 115 millones de dólares.

Impulso provincial y beneficios fiscales

El desembarco cuenta con un terreno fértil en materia de incentivos. La empresa ya inició los trámites para ingresar al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), aprobado por la Legislatura entrerriana en noviembre de 2024. Este marco normativo permite exenciones fiscales de hasta el 100% en impuestos provinciales por un plazo de 15 años, además de reintegros energéticos y facilidades financieras.

A nivel local, el municipio de Gualeguaychú, gestionado por Mauricio Davico, ha facilitado la adecuación normativa para recibir este tipo de capitales. Ariel Destéfano, subsecretario de Gestión Urbana y Vivienda local, confirmó que el expediente está activo y que la empresa ya cuenta con los permisos de obra necesarios para comenzar las tareas de construcción.

El impacto en el empleo

Aunque desde la compañía han optado por mantener el hermetismo y declinaron brindar información oficial, las autoridades locales han trazado proyecciones concretas sobre el impacto económico. Se estima que el centro de distribución generará cerca de 80 empleos directos y más de 200 indirectos, convirtiéndose en un motor de reactivación para la zona.

El proyecto trasciende la inversión comercial y se enmarca en una fuerte sintonía ideológica. Tanto el intendente Davico como Marcos Galperin han manifestado públicamente su defensa a las políticas de desregulación impulsadas por Javier Milei.

Fuente: Letra P.