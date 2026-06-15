Este martes cierra la inscripción para el programa “Ver para ser libres”

"Ver para Ser Libres" es una iniciativa de salud visual destinada a niños y adolescentes en edad escolar articulada entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Gobierno de Gualeguaychú.

La actividad se realizará el jueves 18 de junio, de 9 a 17 h, en el Polideportivo Norte; el viernes 19 de junio, en el mismo horario, en el CIC Médanos; mientras que el sábado 20 de junio, también de 9 a 17 h, se llevará adelante en el SUM Suburbio Sur. Se incluyen controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto para quienes lo requieran, sin costo.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la franja etaria alcanzada por el programa, que este año estará destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. La iniciativa busca detectar de manera temprana problemas de visión que, de no ser tratados, pueden afectar el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida. Los controles serán realizados por equipos especializados.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691, desde el miércoles 10 hasta el martes 16 de junio, de lunes a viernes de 7 a 13 horas donde los interesados podrán acceder a toda la información necesaria para participar de la propuesta.

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