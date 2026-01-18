Juventud ganó su primer partido para pasar a la final

Con un golazo de Marcelo Olivera, Juventud Unida le ganó en la noche de este domingo a Sanjustino de Santa Fe por 1 a 0 y con esa victoria de ventaja disputará el próximo domingo el decisivo partido por el Regional Amateur.

El encuentro se disputó en el estadio de Juventud Unida ante un muy buen marco de público, y el domingo venidero se disputará la revancha clave para definir quién pasa a la final.

A los 34 del segundo tiempo fue expulsado Maximiliano Trullet, de Sanjustino, por doble tarjeta amarilla. Esa infracción provocó el tiro libre directo que ejecutó Marcelo “Chelo” Olivera y lo convirtió en gol. Un golazo al palo derecho del arquero Cristian Reginelli.

Juventud no pudo lucirse en un partido difícil frente a un equipo que llegó invicto, aunque en los minutos finales pudo haber estirado la diferencia al ejercer un claro dominio.

A continuación, la palabra del director técnico del conjunto blanquiceleste, Miguel Fullana.