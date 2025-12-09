 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ASFALTADO

El corte total por 12 horas del puente Méndez Casariego se trasladó al miércoles 10

Debido a las inclemencias climáticas, el corte total del puente Méndez Casariego se realizará este miércoles 10 de diciembre, desde las 17 horas, para avanzar con el reasfaltado integral.

9 Dic, 2025, 10:12 AM

El tránsito vehicular sobre el puente Méndez Casariego permanecerá completamente interrumpido este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 17 horas y hasta las 5 de la mañana del jueves. La medida permitirá ejecutar la etapa final de los trabajos de reasfaltado y restauración de la estructura, tareas que requieren el corte total para garantizar su correcta realización.

 

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura detallaron que el corte, previsto inicialmente para este martes, debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas desfavorables que impidieron avanzar con la obra en los tiempos estipulados. Por este motivo, la intervención se trasladó para el miércoles en el mismo horario.

 

Durante esta instancia se aplicará el riego de liga, un tratamiento fundamental que une las distintas capas del pavimento en una estructura monolítica, evitando desprendimientos, fisuras y otros deterioros. Con esta fase concluida, se procederá al asfaltado definitivo del puente.

 

Se solicita a los conductores utilizar la Ruta N°136 como vía alternativa entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y extremar las precauciones durante la interrupción del tránsito.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

ASFALTADO CORTE PUENTE TRÁNSITO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso