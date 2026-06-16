La Provincia analizará el reclamo de vecinos para trasladar la planta de "Soluciones Ambientales"

El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) incluyó en su agenda institucional una nota firmada por habitantes y numerosas entidades de Gualeguay y Enrique Carbó. Denuncian riesgo de "desastre ambiental" por la ubicación de la firma en una zona inundable.

El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) de Entre Ríos dio un paso clave al tomar conocimiento formal e incluir en el temario de su próxima reunión la problemática que envuelve a los vecinos de Gualeguay y Enrique Carbó con la firma Soluciones Ambientales S.A., perteneciente al grupo Quimiguay. A través de una extensa nota, la comunidad solicita la intervención del organismo para lograr el cese de actividades en su actual emplazamiento y su relocalización definitiva.

La planta, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos y sustancias tóxicas, se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 16. Según advierten los firmantes, el complejo está emplazado dentro del Valle de Inundación del Río Gualeguay, una zona que ha sufrido severas crecidas históricas en los años 1959, 1983, 1998, 2007 y 2016.

Alerta por piletas de contención y el antecedente de clausura

En la presentación efectuada ante el CORUFA amparándose en la Ley Provincial de Aguas (Nº 9.172), los vecinos denunciaron que el terraplén construido por la propia empresa no garantiza la seguridad ante eventos climáticos severos. Una fuerte inundación podría generar filtraciones o la rotura de las defensas, lo que provocaría que los desechos peligrosos alcancen el río Gualeguay.

Asimismo, expresaron su preocupación por la existencia de piletas de contención con materiales de desecho líquidos y sólidos, cuyos lixiviados podrían contaminar las napas de agua subterránea que abastecen a los campos de los alrededores. El texto recuerda también un antecedente directo: hasta el año 2012, la firma operaba sobre la Ruta 11 y fue clausurada tras comprobarse la contaminación de napas y del aire, dejando un "pasivo ambiental" aún sin resolver. Actualmente, los pobladores acusan sufrir constantes emisiones de gases nauseabundos que afectan la salud pública.

Un fuerte respaldo institucional

El reclamo civil cuenta con un masivo e histórico acompañamiento del arco institucional de la región, unificando a sectores productivos, gremiales, científicos y sociales.

Entre las más de 30 firmas recolectadas que acompañan la petición al organismo provincial se destacan la Sociedad Rural de Gualeguay, la Federación Agraria, entidades de salud y asistencia como LALCEC, la Cruz Roja y la agrupación Gualeguay Sin Cáncer; ONGs ambientalistas como Ecoguay y Gualeguay te quiero Verde; los gremios docentes y estatales AGMER y ATE, centros comerciales, representantes locales de partidos políticos (PJ y UCR) y clubes deportivos y náuticos de la zona.

Ante este escenario, la resolución del CORUFA en su próxima sesión ordinaria será determinante para evaluar la validez de los certificados de no inundabilidad de la planta y definir el futuro de una actividad industrial fuertemente cuestionada por toda la comunidad.