Con la colocación de las vigas de madera, avanza la reconstrucción del piso del Teatro Gualeguaychú

La reconstrucción del piso de la sala principal del Teatro Gualeguaychú encarada por el Gobierno municipal superó una etapa decisiva. Finalizó el tendido de las 37 vigas tensoras de multiláminas de eucalipto colorado que conforman la base portante de toda la estructura, y que fueron colocadas y distribuidas en forma pareja a lo largo y ancho de la platea.

Cada una de las estructuras de madera mide 12 metros de largo, 25 centímetros de espesor y 9 centímetros de ancho, y su posicionamiento sobre el suelo de la sala demandó trabajo manual de precisión.

Un equipo de cinco contratistas privados locales ejecutó tanto la desinfección de cada pieza como su nivelación y fijación mediante anclajes metálicos distribuidos a intervalos regulares sobre toda la superficie.

Antes de avanzar hacia la siguiente capa, cada estructura que conformará la base del piso recibió tratamiento con Preservador Curador Insecticida Penta Pintumm en ambas caras, al que se sumaron entre dos y tres manos de protector impregnante Cetol Classic para evitar futuras infecciones.

En paralelo al armado del entramado, los operarios ejecutaron el sistema de ventilación y el tendido de cableado que quedará alojado en la cámara de aire que se forma entre el suelo original y el nuevo piso.

La etapa siguiente contempla la colocación de más de 80 placas de fenólico —del mismo material multilaminado que las vigas— sobre las que descansará la pinotea histórica, de la cual un 80 por ciento será recuperado y reincorporado al nuevo piso.

Las placas también recibirán el mismo protocolo de protección aplicado a los listones, con doble cara tratada y el posterior impregnado en profundidad, una medida que apunta a extender considerablemente la vida útil del conjunto frente a posibles ataques de plagas.

Una vez colocado el piso de pinotea original –recuperado en alrededor del 80%–, se procederá al pulido integral de toda la superficie, paso previo a la etapa final: la instalación de alfombras y butacas que marcará la antesala de la reapertura del Teatro.

La obra se tornó necesaria tras el derrumbe parcial del piso original en uno de los sectores de la sala a mediados del año pasado, lo que llevó al Gobierno de Gualeguaychú a encarar una reconstrucción total que excede con creces la superficie afectada en un principio.

El Teatro Gualeguaychú es un edificio histórico de la ciudad y su recuperación representa no solo la restitución de un espacio cultural de primer orden sino también la salvaguarda de un patrimonio arquitectónico que pertenece a toda nuestra comunidad.

Municipalidad de Gualeguaychú