Di Lollo: “Mauricio Gómez no debería continuar en libertad”

El abogado Pablo Di Lollo, representante de la madre del joven Iván Pérez, dijo en RADIO MÁXIMA que tras la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el sargento de Policía Mauricio Gómez debería “empezar a cumplir la pena”.

El policía condenado a 17 años por la muerte de Iván Pérez en octubre de 2019 en el barrio Molinari, explicó Di Lollo “está residiendo en la ciudad de Concepción del Uruguay, autorizado por el tribunal por razones laborales, con normas de conducta que ha venido cumpliendo y por eso ha gozado de libertad ambulatoria, eso ha sido convalidado”.

Agregó, sin embargo, que “la diferencia es que, si ahora la sentencia queda firme, se hace ejecutoria y debería pensar que, salvo razones sustanciales y jurídicas, no debería continuar en libertad. No hay precedentes en el Superior en ese sentido. Gómez debería comenzar a cumplir la pena. Son 17 años, se deduce la prisión preventiva que cumplió y el arresto domiciliario”.

“La sentencia es ejecutoria, y correspondería que Mauricio Gómez tenga prisión preventiva”, remarcó Di Lollo.

Indicó asimismo que “hay diez días hábiles para la presentación del recurso extraordinario federal, para lo cual debe cumplir con los requisitos”.

Ante una consulta, manifestó que “la madre de Iván Pérez está muy conforme con el fallo”, y subrayó sobre la causa que “el caso Gómez ha dejado en claro cuál debe ser la real función de los funcionarios policiales, nosotros en su momento hablamos de gatillo fácil”.

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