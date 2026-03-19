Realizan mantenimiento de calles en la zona norte de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, realizó tareas de mantenimiento y mejora de la red vial urbana con aporte de material para optimizar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones se desarrollaron en calle La Rioja, entre Bolivia y Primero de Mayo, y las calles aledañas de la zona, las cuales presentaban un importante desgaste y que requerían intervención inmediata para asegurar la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.

El mantenimiento con aporte de material implica una serie de técnicas orientadas a la reparación y conservación de la calzada, y para emprender estas labores se llevó adelante la limpieza y la compactación de la superficie, la corrección de baches y la aplicación de nuevas capas de material, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calle.

En lo que respecta a los trabajos específicos realizados esta semana, las cuadrillas comenzaron a trabajar en el tramo de La Rioja de manera completa y luego en las calles de la zona.

Los trabajos en este caso consistieron en colocar una primera capa de broza, y cuando esta se asiente, se le arrojará otra más para que, finalmente, se coloque el ripio definitivo en la parte superior de la calle.

Además, para la realización de cada una de las etapas se utilizaron maquinarias específicas, como una motoniveladora y un rodillo compactador, lo que permite mejorar de manera sustancial el soporte y nivelación del trazado.

A lo largo de los tramos intervenidos, las viviendas frentistas cuentan ahora accesos renovados y una superficie de tránsito visiblemente mejorada.

Se trata de una labor muy esperada por los vecinos de la zona, que durante años reclamaron mejoras integrales en las calles.