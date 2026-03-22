El avance del negocio de la droga es el ejemplo más visible de los fracasos del Estado para acabar con este flagelo, así será muy difícil evitar que los narcos sigan ganando la batalla, me pregunto: ¿a quién le bancan la campaña política? ¿Cuánto pagan para estar cómodos en las cárceles? Picamos en punta en materia de deshonestidad estamos en “La pole position” (primera posición) la falta de interés a las Leyes es alta, es demasiado el abuso y la inmoralidad de estos personajes. No combaten la corrupción, la auspician. Mucha foto, mucho video, pero la realidad va por otro lado.

La "doctrina Irurzun" el tráfico de influencias es un criterio judicial argentino, establecido en 2017 por el camarista Martín Irurzun, se relaciona con una actividad delictiva relacionada con el cohecho, influir sobre funcionario o

Ellos dicen que hacen (los funcionarios) pero es todo cascara, nada sólido, La expresión "fulbito para la tribuna" se utiliza para describir acciones, discursos o medidas que son superficiales, exageradas o poco serias, realizadas con el único objetivo de ganar aplausos, aprobación o popularidad del público (la tribuna) es lo que viene pasando este último tiempo.

Rosario siempre estuvo cerca dice un tema musical, más allá de la cercanía, hay una similitud, peligrosa e inaceptable respecto de la “connivencia” con los NARCOS-ENVENENADORES, el nivel de hipocresía en Gualeguaychú es tan grande como la venta de droga.

La crisis interna en el SPER, ya no la pueden maquillar con reels en las redes, ni discursos de orden, se necesitan acciones concretas y ejemplos dentro de la institución, tenemos operando a pleno por esta parte sur de la provincia de la región centro, narcos por todos lados, en “la UP9 cárcel modelo” ¿modelo de qué? infectada de negligencia e impericia y mala praxis, ¿Cuántos serán los penitenciarios deshonestos? donde la justicia federal allana e incauta celulares de los internos alojados en un pabellón denominado federal, que tramaban con un extranjero matar a un Juez y a un fiscal, el hombre de Diamante terminó alojado en un módulo de presos de perfil de alto riesgo del complejo penitenciario federal de Ezeiza, la UP9 cárcel fronteriza con el país hermano de Uruguay, está

a tan solo 46 km de Gualeguaychu, o sea que de donde está ubicada la granja penal UP9 es más cerca aun de la frontera, ¿a quién se le ocurre alojar a “NARCOS ENVENENADORES” en una unidad penal tan cerca de la frontera? pensemos en el riesgo alto de fuga, me da la sensación que si no pasaba “la rebelión en la granja” seguía todo igual, estoy más que seguro, ojala me equivoque,”Airaldi tenía tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”, indicó tavi Celis, que además brindó día y horario específico para que los investigadores corroboren toda la información que brindó, a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad internas del penal. “Estuvo aproximadamente entre 40 y 50 minutos con los celadores cenando empanadas y dos gaseosas” Incluso detalló que horas previas a la última Nochebuena, entre las 17 y las 19 horas, ingresó 40 kilos de asado para el pabellón y 20 kilos para la Guardia, que fueron cocinados en el horno de la Unidad Penal, “cosa que me parece muy rara porque a los demás internos le hacen problema para ingresar un puchero”.

LA AVIONETA Y EL DESPERFECTO: lo mismo paso con la avioneta que trasportaba más 350 kilos de cocaína en 2025, ¿sino tenía el desperfecto que tuvo, nos enterábamos? Y eso que transportaba no era harina para hacer tortas fritas, otra hipocresía más de la mayoría de las autoridades, que siempre están para las foto y algunos tienen una adicción marcada por las redes sociales, y salir en distintos medios, radiales y televisivos, en breve algunos estarán en algún streaming,ojala me equivoque.

PRESOS CON ALTO PODER ADQUISITIVO EN LAS CARCELES: En contextos carcelarios, especialmente en América Latina, los presos peligrosos o con alto poder adquisitivo suelen ejercer control interno y comprar privilegios, protección o servicios exclusivos. El riesgo no se mide por lo violento o lo sanguinario del delito que cometieron, sino por los recursos que tienen para obtener ciertos privilegios desde el encierro institucional Esto genera una dinámica donde el dinero determina la calidad de vida, seguridad y comodidad dentro del penal, a diferencia de los internos sin recursos. El caso de la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y el testimonio de otros dos presos del pabellón de narcos de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú acerca del presunto plan para asesinar a funcionarios por parte de Leonardo Airaldi, precipitó la discusión acerca de una problemática que se arrastra desde hace muchos años en Entre Ríos así como en muchas provincias del país: el alojamiento en establecimientos provinciales de presos por narcotráfico con poder económico suficiente para continuar sus planes criminales y comprar voluntades, La situación se viene tornando insostenible y la problemática se desborda con episodios como el que está investigando el Juzgado Federal de Gualeguaychú sobre el presunto plan criminal, hasta el homicidio de un interno ocurrido recientemente en la Unidad

Penal 1 de Paraná por problemáticas de convivencia de un pabellón,se realizaron cambios de conducción y una crisis interna que nadie logra encauzar.

CINCO MESES ATRAS SE INAUGURABA EL CENTRO DE MONITOREO EN UP9 “PARECE UN CHISTE”

En octubre de 2025 inauguraban con bombos y platillos el Centro Operativo de Monitoreo (COdM) para observar y corregir, el nuevo centro permite monitorear en tiempo real, áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continúa durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias.

Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral.

NARCOS EN BARRIOS PRIVADOS

Nos enterábamos por la valentía de algunos periodistas que un señor dedicado al negocio de la droga, que envenena y mata, le dispara a un gendarme, el uniformado es el eslabón más vulnerable de la cadena en esta lucha. El señor estaba muy relajado en los Prados de la Adelina. Este barrio tiene seguridad contratada, policías que realizan el servicio de adicional en el lugar: ¿cómo hizo para llegar hasta ahí? ¿Fallaron los controles? ¿Coimeo a alguien? ¿Quién le hizo de contacto? ¿Compró o alquilaba el narco?

Parece que todos ven todo, y nadie ve nada, el nivel de hipocresía en Gualeguaychú es tan grande como la venta de droga, el Estado les deja hacer lo que se les antoje a estos personajes, se instalan tranquilos sin que nada ni nadie los perturbe, el Estado con sus instituciones no nos cuida como debería. Políticos y narcos parece un vínculo cada vez más estrecho.

¿ninguno pudo o no quiso? combatir este tremendo flagelo de la droga, la provincia está atravesada por esta porquería, La salud y la seguridad son metas y objetivos de un Estado fuerte y eficaz Indudablemente solo lo conseguiremos con esfuerzo, e instituciones sanas, trabajo mancomunado y un marco estrictamente democrático, pero la hipocresía es tan grande como la venta de estupefacientes, hay varias razones para pensar que a corto plazo no habrá una solución de fondo, la sensación (dijo algún ministro alguna vez) es que todo es maquillaje.Y esto no es para tibios y mucho menos para vende humo, en las redes sociales

CONCLUSION: Es necesario tener instituciones sanas, o por lo menos intentarlo, sin tantos videítos y humo, tenemos poco tiempo, se debe investigar y castigar a los responsables de las conductas omisivas de funcionarios que

liberan zonas y miran para otro lado y también de las actividades delictivas que se cometen desde el interior de las cárceles, el negocio de la droga es el ejemplo más visible de los fracasos del Estado para acabar con este flagelo el problema de no combatir la corrupción en las instituciones públicas favorece a los narcos-criminales, lo pagan inocentes y así será muy difícil evitar que los narcos sigan ganando la batalla.Por ahora todo maquillaje y fulbito para la tribuna.

No miremos para otro lado, ni nos quedemos en silencio.

Ariel Heidenreich

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