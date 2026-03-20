Con tecnología robótica se pudo determinar el origen de los malos olores en calle Montevideo

El Gobierno de Gualeguaychú inició esta semana una intervención técnica sobre la red subterránea en calle Montevideo, a pocos metros de Urquiza, en una zona céntrica que registraba desde hace años episodios recurrentes de emanaciones desagradables asociadas a fallas en la infraestructura sanitaria.

La actuación se sustentó en los resultados obtenidos mediante el relevamiento robótico reciente que permitió inspeccionar el interior de los conductos y determinar con exactitud la ubicación de deterioros estructurales tanto en el sistema de drenaje pluvial como en la red cloacal, lo que explica la persistencia de olores intensos generados por filtraciones cruzadas entre ambos circuitos.

En este sentido, el director de Obras Sanitarias, Raúl Norberto Sánchez, destacó: “La inspección del robot fue de gran ayuda y realmente fundamental, porque se pudo visualizar todo lo que acontecía en el pluvial y se pudo detectar anomalías y sobre todo filtraciones. Entre ellas, una de las principales que generaba un olor desde años, era una conexión rota en la calle Montevideo, a poquitos metros de Urquiza”.

A partir de ese diagnóstico preciso, se definió un esquema de obra basado en intervenciones localizadas, lo que evitó la remoción innecesaria de grandes superficies de pavimento y permitió concentrar los esfuerzos operativos en los puntos críticos identificados con anterioridad.

El miércoles por la mañana se dio inicio a las tareas con el corte controlado de la calzada mediante maquinaria específica para seccionamiento de hormigón, lo que posibilitó delimitar con exactitud el área de excavación y reducir el impacto sobre la circulación vehicular y peatonal.

Posteriormente, se ejecutaron excavaciones con equipo mecánico de retroexcavación y asistencia manual, lo que permitió retirar capas de suelo compactado y restos de pavimento hasta alcanzar la traza de los conductos afectados, donde se verificó la presencia de fisuras, uniones deterioradas y conexiones indebidas entre sistemas que debían operar de manera independiente.

Durante esta etapa, se implementaron medidas de contención en los bordes de la excavación mediante elementos de sostén para evitar desprendimientos y garantizar condiciones seguras de trabajo, mientras se procedía a la limpieza del sector y a la identificación de cada tramo comprometido.

El personal de la Dirección de Obras Sanitarias llevó adelante en primer término la reparación del sistema cloacal, con la sustitución de cañerías dañadas por nuevos tramos de material resistente y la recomposición de las conexiones domiciliarias que se encontraban afectadas, lo que incluyó la desconexión temporal de una línea de agua que se reinstaló una vez finalizadas las tareas específicas.

Sobre esta instancia, Sánchez explicó: “Se logró reparar la conexión con personal de Obras Sanitarias, quienes trabajaron en conjunto con los trabajadores de Obras Públicas, los encargados de reparar el pluvial. Ambos realizaron un trabajo muy importante para solucionar esto que tanto aqueja a los vecinos”.

El reemplazo de piezas se realizó con precisión milimétrica sobre uniones tipo derivación que evidenciaban pérdidas, lo que permitió eliminar filtraciones que facilitaban el paso de líquidos entre circuitos distintos y generaban la contaminación cruzada responsable de los olores persistentes.

En paralelo, se efectuaron trabajos de ajuste y sellado en las conexiones laterales que vinculan la red principal con los inmuebles del entorno, con el objetivo de asegurar la hermeticidad del sistema y evitar futuras infiltraciones que comprometan su funcionamiento.

Una vez completada la intervención sobre la red cloacal, el equipo de la Dirección de Obras Públicas avanzó sobre el conducto pluvial, donde se detectaron roturas que permitían el ingreso de líquidos provenientes del sistema sanitario, lo que alteraba el comportamiento hidráulico del drenaje y contribuía a la generación de olores.

La reparación del caño principal incluyó la sustitución de segmentos deteriorados y la correcta vinculación de las piezas mediante uniones selladas, lo que restituyó la integridad estructural del conducto y garantizó la separación efectiva entre ambos sistemas.

En relación con la magnitud del daño, el funcionario detalló: “Estaban los dos caños rotos, tanto la conexión de cloaca al caño de 160, que va paralelo y pegado al pluvial, que también estaba roto y que por eso descargaba ahí todo el desecho cloacal. Gracias a la información obtenida y al trabajo del personal municipal se pudo resolver y ese tramo ya está resuelto. Puede que el problema de los olores persista por unos días hasta que todo lo que fue volcando en ese pluvial se lave, y las lluvias en este caso pueden ser de gran ayuda”.

La combinación de estas acciones permitió restablecer el funcionamiento independiente de la red cloacal y del sistema pluvial en ese sector, lo que constituye un paso fundamental para eliminar la causa estructural de las emanaciones detectadas.

Las tareas se extendieron hasta el viernes por la tarde, con un esquema de trabajo que contempló el corte total del tránsito en la cuadra intervenida durante cada jornada, mientras que al finalizar el horario operativo se habilitó media calzada para garantizar la circulación controlada en el área.

La intervención demandó la utilización de equipamiento específico, que incluyó cortadoras de pavimento con disco diamantado para apertura de calzada, martillos neumáticos para la remoción de material consolidado, retroexcavadoras para la extracción de suelo y herramientas manuales para tareas de precisión en sectores de difícil acceso.

El operativo se desarrolló bajo un esquema coordinado entre distintas áreas municipales, lo que permitió ejecutar cada etapa con continuidad y asegurar la correcta secuencia de trabajo entre diagnóstico, excavación, reparación y recomposición de la infraestructura.

Estos trabajos constituyen la primera aplicación concreta de los datos obtenidos mediante exploración robótica, una herramienta que permitió transformar la lógica de intervención sobre redes subterráneas al reemplazar procedimientos tradicionales basados en pruebas exploratorias por un enfoque sustentado en información precisa.

El cronograma de actividades contempla la continuidad de las tareas la próxima semana sobre la misma arteria, en un tramo más próximo a la intersección con calle San Martín, otro de los puntos donde se registran inconvenientes asociados a filtraciones entre sistemas y el consecuente mal olor.

Asimismo, el plan de intervenciones futuras incluye sectores como Perón, entre Bolívar y Andrade; Brasil y Luis N. Palma; Del Valle, entre Italia y Perón; 3 de Febrero, entre Del Valle y 3 de Caballería; Del Valle y Maipú; 3 de Caballería, entre Rucci y Rocamora; avenida Parque y Constitución; España y Etchevehere; Rubén Darío y 3 de Febrero; y Urquiza y Guerra.

En este marco, Sánchez adelantó: “Después se seguirá el trabajo en todos aquellos puntos críticos que pudo visualizar el robot. Así que, importantísimas las labores que se hicieron, lo que transforma en un acierto la decisión de contratar este servicio de inspección robótica ya que que nos permitió observar todo lo que es el sistema de desagüe pluvial y también algunas interferencias a corregir que subsanaremos con el tiempo”.

En términos estructurales, estas obras abordan una problemática histórica vinculada a la superposición de sistemas que, ante fallas en sus componentes, generan consecuencias directas sobre la calidad ambiental, malos olores y la vida cotidiana en zonas de alta circulación.

La intervención sobre redes invisibles para el ojo cotidiano constituye una de las tareas más complejas de la obra pública, ya que exige precisión técnica, coordinación operativa y planificación estratégica para resolver problemas que se desarrollan bajo la superficie pero impactan de manera directa en la superficie urbana.

La resolución de estos inconvenientes no solo elimina molestias persistentes, sino que fortalece el funcionamiento integral de la ciudad, al garantizar que cada sistema cumpla su función específica sin interferencias ni riesgos sanitarios.

En este contexto, la utilización de herramientas de diagnóstico avanzado y la ejecución de intervenciones puntuales marcan un cambio de paradigma en la forma de abordar el mantenimiento de la infraestructura, con un enfoque orientado a la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad.

Lo cierto es que la mejora en la red de saneamiento no solo resuelve un problema puntual, sino que consolida una base técnica que permite proyectar futuras intervenciones con mayor previsibilidad y menor margen de error, lo que se traduce en una gestión más eficiente de los recursos públicos.

En definitiva, estas obras ponen en valor la importancia de intervenir con criterio técnico sobre la infraestructura subterránea, un componente esencial del funcionamiento urbano que, aunque no siempre visible, resulta determinante para garantizar condiciones adecuadas de salubridad y calidad de vida en la ciudad.

Prensa municipal

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