El Hogar de Cristo Gualeguaychú realiza un llamado urgente para evitar su cierre

El Hogar de Cristo de Gualeguaychú, organización que acompaña a personas en situación de extrema vulnerabilidad y consumo problemático, atraviesa una grave emergencia económica que pone en riesgo su continuidad a partir del mes de abril.

Desde sus seis dispositivos en la ciudad, el Hogar recibe y acompaña a quienes muchas veces quedan fuera de todos los sistemas: personas con historias atravesadas por el dolor, la exclusión y la falta de oportunidades, que encuentran allí un espacio de contención, cuidado y reconstrucción de sus vidas.

Actualmente, se acompaña de manera mensual a más de 300 adultos, además de 100 niños y niñas que dependen directa o indirectamente de este sostén. El Hogar garantiza lo básico —contención emocional, vínculos de cuidado y amor, una ducha caliente, un plato de comida, un abrigo, un lugar donde dormir— pero también promueve procesos de recuperación más profundos: reconstrucción de vínculos, acceso a la educación, espacios terapéuticos y oportunidades de trabajo digno.

Hoy, más de 30 personas duermen cada noche en sus dispositivos, más de 150 reciben asistencia alimentaria diaria, más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento, y más de 50 personas forman parte de la cooperativa de trabajo.

Sin embargo, todo este trabajo está en riesgo. La principal fuente de financiamiento, proveniente de la SEDRONAR, representa el 95% del presupuesto y actualmente adeuda tres meses de pagos, lo que ha obligado a la institución a utilizar todos sus ahorros para sostenerse.

De no resolverse esta situación de manera urgente, el Hogar podría verse obligado a cerrar sus puertas en abril, con un impacto directo no solo en las personas acompañadas, sino en toda la comunidad.

Referentes del sistema de salud, la justicia y distintas organizaciones sociales coinciden en que su ausencia generaría un vacío difícil de reemplazar.

Frente a este escenario, el Hogar de Cristo realiza un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.

¿Cómo colaborar?

• Realizando una única transferencia bancaria para sostener el funcionamiento en abril. (Alias:hogardecristogchu.)

• Sumándose como donante mensual en la Plataforma de DonarOnline:

https://donaronline.org/hogar-de-cristo-gualeguaychu/ampliando-el-hogar-de-cristoagrandando-el-abrazo

• Colaborando en la búsqueda de financiamiento con empresas, organismos o redes de contacto.

• Difundiendo esta situación para ampliar el alcance del pedido, y rezando por esta causa.

“Hoy más que nunca necesitamos del compromiso de todos para seguir acompañando a quienes más lo necesitan.”

Contacto para colaborar: Sofi 3446 635 663, Fran 3446 412 000, y Eli 3446 365 767.

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