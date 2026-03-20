El hospital Centenario recibió una nueva donación del Rotary Club Gualeguaychú

Con la presencia de la directora del hospital Centenario, Dra. Andrea Martins y del coordinador médico, Dr. Federico Gini Cambaceres, las referentes del Rotary Club Gualeguaychú, Adriana Díaz, Marta Valeiro y Andrea Frutos hicieron entrega de distintos elementos a la institución.

“La gente del Rotary Club nos trajo donaciones de elementos diversos para Pediatría, Neonatología, Cirugía y Traumatología. De esta manera se van a incorporar estos insumos tanto para las salas como para tener en el stock de la Farmacia”, detalló al respecto el Dr. Gini Cambaceres.

Además, manifestó que “estamos muy agradecidos porque siempre están colaborando con nosotros”.

En la misma línea, la Dra. Martins agradeció a la ONG y destacó el compromiso de las personas en pos del bien de la comunidad. “De esta manera se van mejorando las instituciones, entre todos”, resaltó.

Por su parte, Díaz resaltó que “en el Rotary tenemos un banco de elementos ortopédicos con el cual brindamos un servicio a la comunidad con alquileres muy módicos, y en los momentos en que la gente nos empieza a donar las cosas buscamos otros usuarios a los que le pueda ser útil, además de las donaciones que recibimos de distintas personas y empresas, entonces por ejemplo hoy trajimos una gran cantidad de pañales que le son muy útiles al Hospital”.

De esta manera, el Hospital Centenario continúa incorporando elementos que benefician a los usuarios, y estrechando los vínculos con las distintas organizaciones de la ciudad.

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