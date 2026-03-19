Día Mundial del Síndrome de Down: invitan a decorar los frentes con globos amarillos y rojos

Elvira García, directora de la Asociación Síndrome de Down de Gualeguaychú, dio detalles en RADIO MÁXIMA, sobre las actividades previstas en el marco del día de la concientización.

Para este sábado 21 de marzo, la asociación organizó una caravana, que partirá desde calle 25 de Mayo 228, a las 18:15 horas. Continuarán por Urquiza, hasta avenida Parque, y regresarán hasta la calle de inicio.

Acompañarán la caravana para brindar colaboración, el personal de tránsito, bomberos y la policía.

Desde la organización, piden a los vecinos que quieran sumarse a la iniciativa, decorar sus puertas, con globos amarillos y rojos. “Les agradeceríamos un montón”, expresó.

“Tenemos diferentes números artísticos, de canto, mambo y bailes. También compartirán un refrigerio, los chicos y sus familias, pero como estamos trabajando la inclusión, no queremos que solo sea Síndrome de Down, sino que ellos también puedan integrarse con otros compañeros con otros diagnósticos. Todos son bienvenidos”, resaltó.

García indicó que los miembros de la asociación se mantienen optimistas, respectos de las actividades para este año.

“Estamos muy positivos, tenemos una muy buena comisión, un excelente presidente que se ha puesto la camiseta y un grupo de padres con una motivación enorme para trabajar este año. Eso nos mantiene muy positivos de que este año va a ser mucho mejor que el anterior”, señaló la directora, y agregó: “Queremos salir a la calle sin ningún temor de que a nuestros chicos se les cierren las puertas. Juntos vamos a salir adelante”.