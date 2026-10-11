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Guale MUESTRA

Inauguraron en Pueblo Belgrano la muestra artística “Camino DiVino”

El pasado viernes en el salón del Jardín Belgranito, fue inaugurada la muestra artística “Camino DiVino” del artista oriundo de Urdinarrain, Alonso Villanova, que combina dos pasiones: la vitivinicultura y el Carnaval del País.

11 Oct, 2026, 16:13 PM
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En la inauguración de la Muestra estuvo presente el intendente Francisco Fiorotto junto a otros funcionarios e invitados especiales, entre ellos la artista Stella Okon y varios referentes del Carnaval del País.

 

Los presentes disfrutaron de una impactante colección de obras pictóricas hechas con vino, además de una presentación de bailarines y batucada del Carnaval y una interesante degustación de vinos y fiambres.

 

“Camino DiVino” invita a descubrir la identidad entrerriana a través del arte, tomando al vino y al mosto como inspiración y materia de expresión. La propuesta recorre paisajes, tradiciones y celebraciones de nuestra región, desde el trabajo en los viñedos hasta la alegría y el color del carnaval.

 

La muestra se podrá apreciar los días 12, 17 y 18 de octubre de 16:00 a 20:00 horas en el salón del Jardín Belgranito ubicado en calles Pancho Ramírez y Guarnuccio de Pueblo Belgrano, con acceso totalmente libre y gratuito.

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MUESTRA PUEBLO BELGRANO INAUGURACIÓN CARNAVAL

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