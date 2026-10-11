Inauguraron en Pueblo Belgrano la muestra artística “Camino DiVino”

En la inauguración de la Muestra estuvo presente el intendente Francisco Fiorotto junto a otros funcionarios e invitados especiales, entre ellos la artista Stella Okon y varios referentes del Carnaval del País.

Los presentes disfrutaron de una impactante colección de obras pictóricas hechas con vino, además de una presentación de bailarines y batucada del Carnaval y una interesante degustación de vinos y fiambres.

“Camino DiVino” invita a descubrir la identidad entrerriana a través del arte, tomando al vino y al mosto como inspiración y materia de expresión. La propuesta recorre paisajes, tradiciones y celebraciones de nuestra región, desde el trabajo en los viñedos hasta la alegría y el color del carnaval.

La muestra se podrá apreciar los días 12, 17 y 18 de octubre de 16:00 a 20:00 horas en el salón del Jardín Belgranito ubicado en calles Pancho Ramírez y Guarnuccio de Pueblo Belgrano, con acceso totalmente libre y gratuito.