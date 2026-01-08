Cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos del 12 al 16 de enero

El programa de castraciones, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones destinado a promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429. En los casos previstos de turnos a la tarde, los horarios son: gatos a las 15 h y perros a las 15:30.

Lunes 12: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). Sin turno previo, con ayuno.

Martes 13: Club Gervasio Méndez (Pasteur y Doello Jurado).

Miércoles 14: Barrio 348 (esquina San Jorge y Del Ivira).

Jueves 15: Salón del CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche)

Viernes 16: SUM de Barrio Pitter (2 de Abril y Cafferata).

Viernes 16 –por la tarde-: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

Municipalidad de Gualeguaychú