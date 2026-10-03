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Guale BENEFICIO

Habrá una carrera solidaria a beneficio de integrantes del Hogar de Cristo

El domingo 8 de noviembre, se realizará en el Corsódromo de Gualeguaychú el KS Corre por vos, la carrera solidaria a beneficio de los amigos del Hogar de Cristo.

3 Oct, 2026, 12:14 PM
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“En esta carrera no corremos con números anónimos: cada participante lleva en su remera el nombre de un integrante del Hogar que le está dando batalla a las adicciones para salir adelante”, dicen los organizadores.

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👟 Hay lugar para todos:

• 8K y 4K cronometrados por chip.

• Caminata familiar participativa.

• Carreras cortas para los chicos (categoría Kids).

• Dorsal Testimonial (si no podés correr físicamente pero querés colaborar).

 

📦 Con tu inscripción y la entrega de kits sumamos alimentos no perecederos y artículos de higiene, además de equipamiento indispensable para el funcionamiento diario del Hogar.

 

📲 Inscripciones abiertas: Entrá al link en el perfil de @kscorreporvos e inscribite!

Temas

BENEFICIO HOGAR DE CRISTO MARATÓN

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