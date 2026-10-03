Habrá una carrera solidaria a beneficio de integrantes del Hogar de Cristo

3 Oct, 2026, 12:14 PM
“En esta carrera no corremos con números anónimos: cada participante lleva en su remera el nombre de un integrante del Hogar que le está dando batalla a las adicciones para salir adelante”, dicen los organizadores.
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👟 Hay lugar para todos:
• 8K y 4K cronometrados por chip.
• Caminata familiar participativa.
• Carreras cortas para los chicos (categoría Kids).
• Dorsal Testimonial (si no podés correr físicamente pero querés colaborar).
📦 Con tu inscripción y la entrega de kits sumamos alimentos no perecederos y artículos de higiene, además de equipamiento indispensable para el funcionamiento diario del Hogar.
📲 Inscripciones abiertas: Entrá al link en el perfil de @kscorreporvos e inscribite!
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