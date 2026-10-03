Nina Fuentes fue declarada Personalidad Destacada de Gualeguaychú

El Honorable Concejo Deliberante realizó una sesión especial para declarar Personalidad Destacada de la ciudad a la Sra. Magdalena "Nina" Fuentes, en reconocimiento a su extensa labor cultural, artística y educativa desarrollada durante más de cinco décadas en la comunidad.

Durante el desarrollo de la sesión, exalumnas del Instituto de Danzas fundado por la homenajeada, en 1976, expresaron emotivas palabras de agradecimiento, destacando su compromiso con la enseñanza, la disciplina y los valores transmitidos a distintas generaciones de bailarines de la región.

En sus intervenciones, recordaron que Nina fue para muchas de ellas mucho más que una profesora de danza y resaltaron las enseñanzas que trascendieron lo artístico. “No solo nos enseñó a bailar, nos enseñó disciplina, perseverancia y, sobre todo, a hacer las cosas con excelencia”, expresaron. También destacaron que, a lo largo de 50 años, su tarea permitió formar a numerosas bailarinas y docentes que luego continuaron ese camino, crearon sus propias academias y transmitieron sus enseñanzas a nuevas generaciones.

Asimismo, hicieron referencia al vínculo humano construido dentro del Instituto y al acompañamiento brindado por Nina en las distintas etapas de la vida de sus alumnas. Señalaron que fue “amiga, consejera y compañera” y remarcaron que ese sentido de pertenencia continúa vigente entre quienes pasaron por sus clases y quienes actualmente trabajan y se forman junto a ella.

La viceintendente y presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, destacó el impacto de la enseñanza de Nina Fuentes en quienes se formaron en su academia. “Educar es transformar y enseñar es transformar”, expresó, y señaló que el reconocimiento permitía dimensionar “todo el amor” que dejó en cada una de las personas que pasaron por la institución.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico puso el acento en la tarea formativa desarrollada por “Nina” durante cinco décadas, no solo desde la enseñanza de la danza, sino también desde el acompañamiento cotidiano a sus alumnos. “Siempre poniendo el hombro, siendo de apoyo, y eso es parte de la formación de las personas”, expresó, al referirse a los momentos de esfuerzo, frustración y crecimiento atravesados por distintas generaciones.

Davico también destacó el trabajo construido junto a su familia y el aporte realizado a la comunidad a través del arte. “Han construido juntos algo tan importante para nuestra sociedad”, sostuvo, y valoró especialmente la disciplina y la pasión transmitidas a quienes pasaron por el Instituto. Finalmente, felicitó a Nina, a su familia, a sus exalumnos y actuales estudiantes.

Al recibir la distinción, Nina Fuentes recordó una frase de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry: “Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo importante”, y la vinculó con las cinco décadas que dedicó a la danza. “Yo le dediqué mi tiempo a la danza 50 años”, expresó, antes de agradecer a Dios, a su familia, al Concejo Deliberante, a las autoridades y a todas las personas que acompañaron su trayectoria.

Durante su discurso, repasó los comienzos del Instituto en 1976, cuando tenía apenas 17 años y comenzó a enseñar a un grupo de 48 alumnos. Recordó el crecimiento de la academia, los distintos espacios en los que funcionó, los cambios tecnológicos que atravesaron esas cinco décadas y las experiencias compartidas en escenarios de Gualeguaychú y de distintos puntos del país.

“Cambiaron muchas cosas, pero hubo algo que nunca cambió, mi amor por la danza, el compromiso de enseñar y la emoción de ver crecer a cada alumno”, afirmó. También destacó el vínculo construido con la ciudad y sostuvo que la distinción alcanzaba a todas las personas que fueron parte del Instituto: “Este reconocimiento no me lo entregan solamente a mí. Se lo entregan también a cada alumno que pasó por mi instituto, a cada familia que confió y confía, a cada maestro que compartió este camino y a todos los que alguna vez dejaron un pedacito de su alma en la danza”.

“Nina” Fuentes estuvo acompañada por su familia, exalumnos y vecinos que se acercaron al recinto a compartir la jornada.

Al finalizar la actividad institucional en el recinto, las actuales alumnas de la academia sorprendieron a la profesora con una intervención coreográfica, especialmente preparada para la ocasión, en el hall de ingreso al Palacio Municipal, completando una jornada caracterizada por la emoción y el afecto de la comunidad artística local.

Una referente de la cultura local

Nacida en Gualeguaychú, Nina Fuentes fundó su instituto de enseñanza en 1976 con solo 17 años de edad, manteniendo su actividad ininterrumpida hasta la actualidad. A lo largo de su trayectoria se perfeccionó durante 15 años en metodología de la danza clásica en el Teatro Colón de Buenos Aires y convocó a la ciudad a figuras de jerarquía internacional como Eleonora Cassano, Paloma Herrera y Maximiliano Guerra.

Asimismo, representó a la ciudad en competencias internacionales en Francia, se desempeñó como jurado en certámenes de Europa y Latinoamérica, e impulsó durante más de 25 años el certamen "Gualeguaychú es Danza". Su labor formadora se extendió además a localidades vecinas como Larroque, Urdinarrain, Aldea San Antonio y Pueblo General Belgrano.

Con esta distinción otorgada por el Gobierno municipal, a través del cuerpo legislativo, se pone en valor el aporte de quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo cultural de Gualeguaychú.