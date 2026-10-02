Hay alerta amarilla para este sábado en toda la provincia

Ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que indica alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos, la provincia recuerda las medidas de prevención y cuidado.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. Se espera intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

Medidas de prevención recomendadas para la ciudadanía

-Se recuerda a los vecinos la importancia de evitar circular por la vía pública en horarios de tormentas.

-No sacar la basura y colaborar con la limpieza de desagües, canaletas y sumideros domiciliarios para facilitar el escurrimiento del agua.

-Desconectar electrodomésticos y cortar la llave general de suministro eléctrico en caso de que comience a ingresar agua a la vivienda.

-Mantener cerradas puertas y ventanas, alejándose de las mismas. Asegurar u retirar objetos ubicados en patios, balcones o techos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

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