Con tecnología de Israel se protegen las palmeras de Gualeguaychú contra el picudo rojo

Comenzó la instalación de los sensores sísmicos en las 76 palmeras de las avenidas Rocamora y Primera Junta, los que cuentan con una tecnología pionera en el país: permite detectar a tiempo la presencia de las larvas del picudo rojo y negro en los ejemplares de la ciudad, plaga que constituye un peligro grave para la supervivencia de las palmeras.

El intendente Mauricio Davico presenció los trabajos y se interiorizó sobre el funcionamiento del sistema con los responsables del operativo, quienes viajaron hasta Gualeguaychú para realizar la intervención.

“Usamos tecnología israelí para proteger el patrimonio histórico de Gualeguaychú, nuestras palmeras. Le pusimos sensores sísmicos a 76 palmeras para detectar plagas, especialmente picudo rojo y picudo negro”, expresó el Presidente municipal.

“Con el trabajo que hemos realizado en las palmeras de Rocamora y Primera Junta estamos protegiendo un patrimonio histórico de Gualeguaychú, ya que muchas de ellas tienen más de 100 años y forman parte del paisaje de nuestra ciudad!”, agregó.

La colocación estuvo a cargo de Gerardo Grinvald, especialista uruguayo en detección y control del picudo, contratado por el Gobierno de Gualeguaychú para resguardar el arbolado urbano.

Cómo funciona

Para dejar los ejemplares en condiciones de recibir los aparatos, una cuadrilla de la Dirección de Espacios Verdes acondicionó la parte alta de cada uno con una poda superficial, necesaria solo para atornillar los dispositivos.

Cada unidad capta los ruidos que genera la actividad larval dentro del tronco y los procesa mediante un algoritmo de inteligencia artificial, entrenado para filtrar señales externas y descartar falsos positivos.

“La larva, desde que es muy chiquita, hace un criqueo casi imperceptible, salvo para estos sensores, que con inteligencia artificial discrimina todos los demás ruidos y avisa específicamente cuando detecta ese sonido puntual, lo que genera una alerta de infestación”, explicó Grinvald.

Los dispositivos son fabricados por una empresa israelí que acumula más de 250.000 unidades instaladas en distintos países de Medio Oriente y Asia, regiones donde se concentra buena parte de la producción mundial de dátil.

Según remarcó el especialista, la ventaja reside en la precisión: “En vez de estar haciendo tratamientos a ciegas, lo que permite la tecnología es activarse en los momentos más precisos, y cuando detecta una infestación, el tratamiento se focaliza y se vuelve mucho más eficaz”.

El operativo abarcó la totalidad del corredor, desde el ejemplar ubicado frente al Corsódromo, en la intersección con Maestra Piccini, hasta el último de la avenida Primera Junta. El esquema contempló además podas sanitarias de las copas, orientadas a despejar el follaje y a facilitar el montaje posterior de los equipos.