Anuncio: la UNER finalizará con fondos propios la obra del hospital veterinario

El flamante rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Juan Manuel Arbelo, confirmó en RADIO MÁXIMA que con fondos propios se terminarán las obras del hospital veterinario de Gualeguaychú y también las aulas para la carrera de Kinesiología en Villaguay.

Arbelo, quien asumió en la noche de este lunes, manifestó que “en la obra del hospital veterinario en Gualeguaychú, el gobierno nacional le debe a la empresa desde noviembre del año pasado, siete meses que no cobra. Es una empresa con la que siempre podemos conversar, a la obra la vamos a terminar, tenemos una decisión tomada, llevará más tiempo, pero la empresa tiene la voluntad, es una empresa local que entiende, que conoce y que quiere a la ciudad, y hemos llegado a un acuerdo, nos vamos a hacer cargo de la deuda de a poco. La obra tiene un 70 por ciento de avance y restan terminaciones, la instalación eléctrica, montos muy importantes…”.

Al mismo tiempo, adelantó que “en Villaguay tenemos previsto sentarnos con la empresa para evaluar un refinanciamiento por parte de la Universidad. La obra está paralizada, y el gobierno nacional nos dejó una deuda inmensa. También es una empresa local de la ciudad y tenemos buena relación”.

“El gobierno se retiró del Estado”

Arbelo analizó que “es particular el momento para todos, y no es diferente para la universidad”.

Detalló que “en el sistema universitario público nacional no solamente hay un problema que tiene que ver con un contexto económico, sino más bien un contexto político, porque hay un gobierno que ha decidido retirarse del Estado. No me gusta criticar, pero el gobierno ha venido manifestándose, como el que quiera estudiar que pague, y el que quiere salud que pague…por otra parte, un gobierno que tampoco lleva adelante una política pública, porque directamente no hay política…”.

Ejemplificó que “en los últimos dos años, las transferencias al sistema universitario han caído un 45,6 por ciento. Los países más desarrollados invierten más del 2 por ciento del PBI en educación superior, y hoy en la Argentina estamos en un piso histórico, el 0,4 por ciento… esto nos afecta en sueldos, tenemos docentes y no docentes cobrando en términos reales la mitad de lo que cobraba en 2023…”.

Juan Manuel Arbelo agregó que “es distinto cuando hablamos de educación superior en provincias como las nuestras, donde hay mucha área de vacancia, porque nosotros no somos Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, donde hay muchos profesionales con sus posgrados, y si renuncia algún docente la institución se da vuelta y tiene… Acá para formar un docente necesitás por lo menos 15 años, y en los últimos dos años perdimos el 8 por ciento de la planta docente…”.

Pese a todo, destacó que en la UNER “tenemos una universidad en marcha, y el principal desafío es cómo contener a los alumnos y a nuestros docentes, nuestros trabajadores. Hay 28 mil alumnos y unos 2600 docentes, una planta importante a sostener”.