Continúa vigente el régimen especial para regularizar deudas municipales

El Gobierno de Gualeguaychú informa que continúa en plena vigencia la Moratoria 2026, una herramienta diseñada para que los vecinos puedan normalizar su situación fiscal. Este régimen de regularización, que se extenderá hasta el 31 de julio inclusive, permite ordenar deudas vencidas con importantes beneficios y facilidades de pago.

La medida alcanza obligaciones correspondientes a:

- Tasa General Inmobiliaria.

- Obras Sanitarias.

- Contribución sobre Cementerio.

- Derecho de Edificación y Publicidad.

- Contribución por Mejoras.

Es importante señalar que se pueden incorporar deudas cuyos períodos hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo sus respectivos intereses y multas. Cabe aclarar que la Tasa de Comercio queda excluida de este régimen.

Opciones de pago y beneficios

El plan contempla distintas modalidades de cancelación, con quitas que se hacen efectivas al momento de regularizar la deuda:

- Pago contado: 100% de condonación de intereses y multas.

- Hasta 3 cuotas: 90% de condonación, con un anticipo del 10% y sin intereses de financiación.

- Hasta 6 cuotas: quita del 80% en multas y 70% en intereses, con un anticipo del 20%.

- Hasta 12 y 18 cuotas: reducciones parciales con financiación según la tasa vigente. Anticipo del 20%.

Los planes se financian mediante sistema francés, con cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Cómo adherir

Para facilitar el trámite y evitar esperas, la gestión se realiza exclusivamente a través de la plataforma GualeActiva. Solo en casos debidamente fundados se permitirá realizar la adhesión de manera presencial en las oficinas municipales.

Como requisito para acceder, los contribuyentes deben tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 de las tasas que deseen regularizar. El pago de las cuotas mensuales suscriptas vencerá el día 15 de cada mes.

Medios de pago

Se podrá abonar a través de todos los canales habilitados por la Dirección de Rentas.

Consideraciones importantes

La falta de pago del anticipo, una vez transcurridos 7 días; o de una cuota, una vez transcurridos 30 días, producirá la caducidad automática del plan, con pérdida de los beneficios otorgados.

La adhesión implica el reconocimiento de la deuda y la aceptación de las condiciones del régimen.

Este régimen tiene como objetivo acompañar a los vecinos en la regularización de sus obligaciones, promoviendo el cumplimiento voluntario y fortaleciendo los recursos municipales necesarios para sostener los servicios públicos.

Para más información, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.

Temas MORATORIA