Gualeguaychú vive jornadas inestables y frescas

El panorama meteorológico para Gualeguaychú se presenta marcado por la inestabilidad, los cielos mayormente cubiertos y temperaturas de características frescas para esta época del año.

Para este sábado, las condiciones mantendrán una tendencia similar con probabilidad de algunos chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas se prevé una ligera mejora temporaria con intervalos de nubes y sol, mientras que los registros térmicos oscilarán entre una mínima cercana a los 11°C y una máxima que apenas rondará los 18°C o 19°C.

El domingo el predominio de la nubosidad en todo el sur entrerriano, configurando un fin de semana típicamente gris. Las marcas térmicas sufrirán un leve descenso en las primeras horas del día, registrando mínimas de entre 9°C y 10°C, al tiempo que las máximas se mantendrán limitadas cerca de los 19°C, sin grandes variantes atmosféricas ni alertas de tormentas severas.

El lunes 12, se espera el cese definitivo de las precipitaciones y una apertura paulatina de los cielos. Si bien las mañanas seguirán siendo frescas con valores mínimos que descenderán hasta los 8°C o 9°C, la tarde mostrará una recuperación gradual de la temperatura, alcanzando máximas más agradables en torno a los 21°C.