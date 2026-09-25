Gualeguaychú se promociona en la Feria Internacional de Turismo

Gualeguaychú participará de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento que reúne a destinos, prestadores y profesionales de la actividad de todo el país y la región. La delegación local integrará el espacio institucional de la Provincia de Entre Ríos para difundir las propuestas y alternativas turísticas que ofrece la ciudad durante todo el año.

La feria, que se desarrolla en La Rural (CABA), estará abierta al público general el sábado 26 y domingo 27, mientras que las jornadas del lunes 28 y martes 29 se destinarán al trabajo con agencias de viajes, operadores e integrantes del sector comercial turistico.

La oferta gastronómica y la producción local contarán con un espacio de degustación que incluirá etiquetas de los cinco viñedos que forman parte del Camino del Vino local, además de productos de firmas como alfajores, Churros Coco, fiambre y artesanías.

Durante los días se feria, se sortearán vouchers de estadías y excursiones brindados por emprendimientos locales.

El domingo, a partir de las 14 h, la Fiesta Nacional Carnaval del País realizará un show en el escenario central con más de 45 integrantes de las cinco comparsas entre músicos, batucada y bailarines, acompañados por Mary Ann Morrison, reina de la última edición de la fiesta.