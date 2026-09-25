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Guale POLICIALES

Terminó detenida tras pelear con otra mujer y agredir a la Policía

En horas de la madrugada de este viernes, personal policial intervino en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Alem, a raíz de un conflicto entre dos mujeres.

25 Sep, 2026, 09:27 AM
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En una primera intervención, efectivos comisionados junto a personal de la Seccion Motorizada, procedieron a identificar la situación y solicitaron a ambas involucradas que se retiraran del lugar, requerimiento al cual accedieron. No obstante, una de ellas, profirió insultos hacia el personal policial.

 

Minutos más tarde, y tras un nuevo requerimiento de personal policial, los efectivos regresaron al mismo sector, donde una de las mujeres se encontraba nuevamente ocasionando molestias a las personas presentes.

 

Al advertir la presencia policial, la mujer adoptó una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los funcionarios actuantes.

 

Informado de lo sucedido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión de la mujer, de 35 años, por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, medida que fue cumplimentada por el personal interviniente.

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