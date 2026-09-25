Terminó detenida tras pelear con otra mujer y agredir a la Policía

En una primera intervención, efectivos comisionados junto a personal de la Seccion Motorizada, procedieron a identificar la situación y solicitaron a ambas involucradas que se retiraran del lugar, requerimiento al cual accedieron. No obstante, una de ellas, profirió insultos hacia el personal policial.

Minutos más tarde, y tras un nuevo requerimiento de personal policial, los efectivos regresaron al mismo sector, donde una de las mujeres se encontraba nuevamente ocasionando molestias a las personas presentes.

Al advertir la presencia policial, la mujer adoptó una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los funcionarios actuantes.

Informado de lo sucedido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión de la mujer, de 35 años, por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, medida que fue cumplimentada por el personal interviniente.