Parque Industrial Gualeguaychú: pese a la causa federal, CODEGU difunde un estudio técnico favorable

A pesar de que está en marcha una causa del Juzgado Federal que dispuso fuertes medidas, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú difundió por estas horas que “un estudio técnico avala el funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Parque Industrial”.

La CODEGU informó que un informe realizado por el Licenciado en Salud Ambiental, Sebastián Chiappella, señala que “la evaluación permite concluir que la Planta de Tratamiento del PIG mantuvo su capacidad funcional de tratamiento durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026. Los antecedentes analizados muestran una instalación capaz de operar bajo condiciones de carga variables, incluyendo episodios de sobrecarga significativamente superiores a las condiciones de diseño originalmente previstas. La calidad observada del efluente tratado fue, en términos generales, compatible con los objetivos funcionales del sistema.”

El informe fue entregado al director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Santiago Henderson, y “también fue entregado en la Justicia Federal, a la Secretaría de Ambiente Municipal y a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos”.

El trabajo fue realizado a pedido de industriales y de la Corporación, y se titula Evaluación del desempeño operacional de la PTAR-PIG mediante análisis integrado de carga orgánica”.

El estudio concluye que “Considerando conjuntamente las condiciones de diseño, las cargas orgánicas observadas, el comportamiento del efluente tratado, los resultados microbiológicos disponibles y la evaluación integrada de cargas desarrollada en el presente anexo, se concluye que la Planta mantuvo durante el período analizado condiciones de operación compatibles con una planta funcionalmente apta para tratamiento de las cargas orgánicas recibidas.”

En un comunicado, la Corporación destacó que busca “seguir mejorando, sostener una operación responsable y garantizar que el desarrollo industrial del PIG esté acompañado por el compromiso permanente con el ambiente y la comunidad de Gualeguaychú”.