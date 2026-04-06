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Guale TURISMO

Gualeguaychú registró 76% de ocupación en Semana Santa

En línea con los registros provinciales, la ciudad vivió un buen fin de semana largo. La amplia agenda cultural, gastronómica y deportiva, sumada al crecimiento del turismo de cercanía, puso a Gualeguaychú como destino de escapadas cortas.

6 Abr, 2026, 19:54 PM

El fin de semana largo por Semana Santa mantuvo el flujo de visitantes, reflejado en un 76% de ocupación en los alojamientos habilitados, en consonancia con la media provincial. En cuanto al pernocte, el promedio se estableció en el orden de tres noches.

 

La ciudad fue uno de los destinos más elegidos de la región, con capacidad para recibir públicos diversos en períodos de alta demanda. El turismo de cercanía volvió a ser protagonista, impulsado por viajes breves, accesibles y con múltiples alternativas en distancias reducidas, respondiendo a las nuevas dinámicas de consumo donde la planificación flexible y la proximidad ocupan un lugar central.

 

Durante cuatro días, una agenda variada que incluyó celebraciones litúrgicas, propuestas culturales, ferias, espacios gastronómicos y actividades al aire libre, generó circuitos dinámicos que favorecieron la circulación en diferentes sectores y extendieron la permanencia de los turistas.

 

Entre las propuestas más destacadas, “Pueblos y Sabores” reunió a emprendedores y productores regionales logrando tres récords gastronómicos que convocaron a una importante cantidad de público: el gin tonic más grande de la Argentina, la picada de mayor extensión del Litoral y el alfajor más grande del mundo. Durante cuatro días, más de 20.000 personas disfrutaron de la propuesta desarrollada en los Galpones del Puerto.

 

En paralelo, Gualeguaychú fue sede del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón de Canotaje, que reunió a los mejores palistas del país y dejó clasificados para el Mundial que se disputará en la ciudad en octubre. Esta competencia sumó un importante movimiento deportivo y turístico situando a la ciudad como receptora de grandes eventos.

 

Gran convocatoria de vecinos y visitantes registró el Via Crucis viviente organizada por el Gobierno municipal y las iglesias Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Lourdes, San Juan Bautista, Catedral San José, Iglesia Luterana, Iglesia Evangélica del Río de la Plata y Cristo Rey.

 

La cercanía con grandes centros urbanos volvió a posicionar a Gualeguaychú como una alternativa ideal para escapadas de corta duración, un perfil accesible y servicios de calidad.

 

 

Prensa Gobierno de Gualeguaychú

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