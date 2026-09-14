 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale RÍO GUALEGUAYCHÚ

Hubo fuertes lluvias en el sur de Brasil, pero no incidirían en el río Gualeguaychú

“No es una situación que se proyecte como crítica”, analizó Daniel Hernández.

14 Sep, 2026, 10:02 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Durante el fin de semana se produjeron lluvias en la cuenca alta del río Uruguay, pero en principio ello no afectaría la altura del río Gualeguaychú, según analizó ante una consulta de MÁXIMA el exdirector de Defensa Civil, Daniel Hernández.

 

Precipitaciones en territorio brasileño, en la zona donde están las nacientes del Río Uruguay, generaron un rápido incremento de los caudales que debieron erogar las represas de Itá y Foz de Iguazú.

 

Sin embargo, Hernández dijo que “no es una situación que se proyecte como critica”.

 

No hay ningún impacto

 

“En Gualeguaychú bajó, no hay ningún impacto producto de ese pico. Hay rotación permanente de vientos, pero no hay cosas a la vista que nos pongan en alerta. Para lunes o martes de la semana que viene tendríamos vientos mantenidos del sector sur, pero no sería una cuestión crítica”, explicó.

 

Mencionó asimismo que “Salto Grande no ha aumentado el canal erogado. En la cuenca alta empezó a subir, pero hizo un pico y empezó a bajar, en El Soberbio ya bajó del nivel de alertas, el resto está en alerta pero bajando. Hasta la represa sigue bajando, así Salto Grande podría absorberlo muy bien”.

 

Las lluvias en Brasil movieron las marcas en varios puntos de Misiones, sobre el río Uruguay, pero la situación no se modificó demasiado con el correr de las horas.

Temas

RÍO GUALEGUAYCHÚ LLUVIAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso