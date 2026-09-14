Hubo fuertes lluvias en el sur de Brasil, pero no incidirían en el río Gualeguaychú

Durante el fin de semana se produjeron lluvias en la cuenca alta del río Uruguay, pero en principio ello no afectaría la altura del río Gualeguaychú, según analizó ante una consulta de MÁXIMA el exdirector de Defensa Civil, Daniel Hernández.

Precipitaciones en territorio brasileño, en la zona donde están las nacientes del Río Uruguay, generaron un rápido incremento de los caudales que debieron erogar las represas de Itá y Foz de Iguazú.

Sin embargo, Hernández dijo que “no es una situación que se proyecte como critica”.

No hay ningún impacto

“En Gualeguaychú bajó, no hay ningún impacto producto de ese pico. Hay rotación permanente de vientos, pero no hay cosas a la vista que nos pongan en alerta. Para lunes o martes de la semana que viene tendríamos vientos mantenidos del sector sur, pero no sería una cuestión crítica”, explicó.

Mencionó asimismo que “Salto Grande no ha aumentado el canal erogado. En la cuenca alta empezó a subir, pero hizo un pico y empezó a bajar, en El Soberbio ya bajó del nivel de alertas, el resto está en alerta pero bajando. Hasta la represa sigue bajando, así Salto Grande podría absorberlo muy bien”.

Las lluvias en Brasil movieron las marcas en varios puntos de Misiones, sobre el río Uruguay, pero la situación no se modificó demasiado con el correr de las horas.