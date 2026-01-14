Felipe Tommasi: “la temporada empezó 6-7 puntos"

"Vamos a medir un poco más el termómetro con la segunda quincena de enero, tendría que arrancar con un poquito más de movimiento. Creo que el Carnaval tendría que arrancar con un poco más de volumen de gente y más movimiento", comentó Tommasi.
"Hay que aprovechar los momentos buenos y estar tranquilos en los otros, como por ejemplo en estos", agregó el prestador.
"Todos sabemos que la situación socioeconómica del país no está para tirar manteca al techo, una familia con dos sueldos llega mas o menos a fin de mes. No pensemos más en escapadas de 15 o 20 días, hay que pensar en escapadas de 4 o 5 días", dijo.
"La gente no se queja de las tarifas de hotelería y gastronomía, no somos un destino caro", concluyó.
CONVERSACIÓN
