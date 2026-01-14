 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TEMPORADA

Felipe Tommasi: “la temporada empezó 6-7 puntos"

Felipe Tommasi, que realizada paseos en lancha por el río, dijo en RADIO MÁXIMA que la temporada “empezó 6-7 puntos”. El guía náutico y prestador turístico comentó también cuáles son los temas que conversa con los turistas.

14 Ene, 2026, 11:46 AM

"Vamos a medir un poco más el termómetro con la segunda quincena de enero, tendría que arrancar con un poquito más de movimiento. Creo que el Carnaval tendría que arrancar con un poco más de volumen de gente y más movimiento", comentó Tommasi.

 

"Hay que aprovechar los momentos buenos y estar tranquilos en los otros, como por ejemplo en estos", agregó el prestador.

 

"Todos sabemos que la situación socioeconómica del país no está para tirar manteca al techo, una familia con dos sueldos llega mas o menos a fin de mes. No pensemos más en escapadas de 15 o 20 días, hay que pensar en escapadas de 4 o 5 días", dijo.

 

"La gente no se queja de las tarifas de hotelería y gastronomía, no somos un destino caro", concluyó.

Temas

TEMPORADA RÍO EL RÍO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso