Campos, terrenos y hasta un transformador: arduo trabajo de bomberos este miércoles

Pasadas las 17:30 una unidad de bomberos concurrió a calles Asisclo Méndez y Ayacucho por el incendio de un terreno.

Minutos después otra unidad fue requerida en el camino a Palavecino, zona Tres Esquinas

Al tiempo que se concurrió también a un incendio de pastos bajos de aproximadamente 10 x 5 metros en inmediaciones de los barrios Molinari y Don Pablo.

También se declaró incendio de banquina en Autovía 14, km 53,5 al que respondió el móvil 36.

Pasadas las 22 horas, la explosión de un transformador en ruta 14, altura del km 41,5 afectó a banquina y campo por lo que concurrió una unidad de bomberos de Gualeguaychú

Temas INCENDIOS