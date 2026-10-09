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Guale POLICIALES

Estaba borracho y quiso pegarle a un policía

Fue en la madrugada, en la zona de Ayacucho y Güemes, y caminaba ebrio por la calle.

9 Oct, 2026, 09:39 AM
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Alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, personal de Comisaria Segunda, que se encontraba realizando recorridas preventivas, en la intersección de las calles Güemes y Ayacucho observaron a un hombre sobre la calzada, quien presentaba aparentes signos de estar bajo los efectos del alcohol.

 

Al intentar identificarlo, el sujeto habría reaccionado de manera hostil, profiriendo insultos contra los uniformados y haciendo caso omiso a las indicaciones del personal. En ese contexto, habría intentado agredir físicamente a uno de los funcionarios con un golpe de puño.

 

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

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