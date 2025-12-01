Despiste en la Autovía 12 dejó un vehículo fuera de la calzada pero sin heridos

El hecho ocurrió a las 18:58, cuando el vehículo, que viajaba desde Misiones hacia Quilmes (Buenos Aires), perdió el control por causas que se investigan. En el automóvil se trasladaban cuatro personas adultas: un hombre de 61 años —quien conducía—, otro hombre y dos mujeres, todos domiciliados en Quilmes. Ninguno de ellos sufrió lesiones.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil Nº 24. Los ocupantes habían logrado salir por sus propios medios, mientras que un auxilio particular que pasaba por la zona colaboró con la extracción del vehículo.

También intervinieron Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas, Policía de Ceibas, Policía Puesto Empalme y una ambulancia del Hospital Eva Duarte, cuyos profesionales asistieron a los involucrados, aunque no fue necesario realizar traslados.

Durante las tareas, se mantuvo el balizamiento y se efectuó un corte total del tránsito mientras se retiraba el automóvil. La dotación de bomberos regresó al cuartel a las 19:47.