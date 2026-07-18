Subieron las temperaturas…y por eso trasladaba un ventilador en plena madrugada

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:15 h, personal de Comisaría Novena, mientras realizaba recorridas preventivas, interceptó a un hombre de 26 años en la intersección de calles Rioja y Massaferro, zona oeste de Gualeguaychú.

El individuo transitaba por la vía pública transportando un ventilador de pie. Al ser consultado por los efectivos sobre la procedencia del elemento, no pudo acreditar su legítima propiedad ni brindar una explicación fehaciente sobre su origen.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Propiedad, que dispuso el secuestro del ventilador y la aprehensión del masculino. Todo quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.