El Municipio unirá el tránsito peatonal de la Costanera Sur con el Paseo del ex Frigorífico

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha una intervención integral en el sector de acceso al Paseo del ex Frigorífico con el propósito de consolidar una nueva conexión peatonal y resolver un punto crítico del escurrimiento pluvial mediante una obra que articula movilidad segura, saneamiento hidráulico y recuperación ambiental en un área estratégica del frente ribereño.

El proyecto incluye la ejecución de una senda destinada a la circulación a pie que permitirá vincular la Costanera Sur con el interior del predio: el trazado se iniciará en la intersección de 3 de Febrero y Almirante Brown, avanzará por el sector lindero al Club de Pescadores y conectar con la calle interna del paseo, a la altura de la plaza existente.

De esta manera, esta traza definirá un recorrido continuo que ordenará los desplazamientos y ampliará las posibilidades de uso del espacio público.

Para habilitar el nuevo acceso se dispondrá el retiro del alambrado ubicado en la esquina de Almirante Brown y 3 de Febrero para eliminar barreras físicas, mejorar la visibilidad del ingreso y consolidar un acceso abierto al paseo del sur de la ciudad.

Las tareas, además, se complementarán con una limpieza programada e integral del área, la cual respetará la topografía y el equilibrio natural del entorno.

En materia ambiental, la intervención contempla el retiro de especies vegetales no autóctonas que habían avanzado de forma descontrolada hasta constituirse como plaga, junto con podas selectivas para ordenar la masa arbórea existente.

La etapa final prevé la incorporación de ejemplares propios del ecosistema local, lo que permitirá fortalecer la biodiversidad y asegurar una evolución armónica del paisaje.

De manera simultánea, el Municipio avanza con la ampliación del sistema de desagüe que conduce el agua de lluvia que cae sobre el predio hacia el río Gualeguaychú: este tipo de obras resulta fundamental para evitar anegamientos, proteger senderos, preservar el suelo y garantizar el correcto funcionamiento de los espacios públicos ante lluvias intensas. En definitiva, este futuro drenaje eficiente reducirá el deterioro prematuro de las superficies y mejorará las condiciones de seguridad para quienes transitan el área.

La intervención hidráulica incluye el entubamiento del desagüe principal mediante conductos de hormigón, una solución que ordena el escurrimiento, evita obstrucciones, reduce procesos erosivos y disminuye el impacto visual de zanjas abiertas.

Es por esto que se ejecuta la ampliación de la alcantarilla existente, con movimientos de suelo controlados y contención lateral, lo que asegura estabilidad estructural y durabilidad de la obra.

Durante la última semana, los equipos municipales trabajaron tanto en la conformación del nuevo sendero como en la adecuación del canal de drenaje, y estas tareas se desarrollan con maquinaria pesada, entre ellas una excavadora de brazo largo que permite avanzar con precisión en sectores de vegetación densa y suelo saturado, pero sin afectar áreas sensibles del entorno.

La inversión también contempla la incorporación de nuevas luminarias y mobiliario urbano, con mesas, bancos y sectores destinados al descanso y la permanencia.

A su vez, se prevé la reparación y reconstrucción de las veredas de Almirante Brown y su continuación por Güemes, junto con mejoras en el alumbrado público en estos tramos, lo que reforzará la seguridad y la calidad del recorrido urbano.

Las labores se ejecutan bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de un trabajo articulado entre las direcciones de Obras Públicas y Espacio Verde.

Una vez finalizada la intervención, la Costanera Sur y el paseo del ex Frigorífico quedarán integrados de manera orgánica mediante un recorrido exclusivo para peatones: esta solución permitirá prescindir del acceso principal destinado a vehículos, acortará distancias y ofrecerá un trayecto más seguro y ordenado para quienes eligen caminar.

