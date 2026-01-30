Este viernes, salidas de Bomberos de Gualeguaychú por incendios de campos y montes

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron varias salidas este viernes.
El detalle es el siguiente:
Incendio de campo
Se declara incendio de campo en Barrio Molinari y Don Pablo.
Responde el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
Incendio de campo II
Se declara incendio de campo en calles Misiones y J. Lapalma, en inmediaciones del barrio Los Espinillos.
Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
Trabajos realizados sobre una superficie aproximada de 30 x 40 metros, con afectación de pastizales y residuos.
Finalizadas las tareas, retorna el móvil 29 al cuartel.
Incendio de monte
Se declara incendio de monte en Costa Uruguay Sur.
Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.