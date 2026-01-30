 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale BOMBEROS DE GUALEGUAYCHÚ

Este viernes, salidas de Bomberos de Gualeguaychú por incendios de campos y montes

Se suceden las salidas de Bomberos por incendios en medio de altas temperaturas.

30 Ene, 2026, 20:39 PM

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron varias salidas este viernes.

El detalle es el siguiente:

 

Incendio de campo

 

Se declara incendio de campo en Barrio Molinari y Don Pablo.

Responde el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

 

Incendio de campo II

 

Se declara incendio de campo en calles Misiones y J. Lapalma, en inmediaciones del barrio Los Espinillos.

Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Trabajos realizados sobre una superficie aproximada de 30 x 40 metros, con afectación de pastizales y residuos.

Finalizadas las tareas, retorna el móvil 29 al cuartel.

 

Incendio de monte

Se declara incendio de monte en Costa Uruguay Sur.

Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

