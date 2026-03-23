Este martes, marcha por la memoria en Gualeguaychú

El siguiente es el comunicado de la invitación.

A 50 años del golpe genocida

Marcha en el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Este martes 24 de marzo nos convocamos a las 18:30 horas para movilizarnos desde 25 de Mayo y Rocamora hasta Plaza San Martín.

Allí tendrá lugar un nuevo acto con lectura de documento y Festival por los Derechos Humanos.

Invitamos a toda la comunidad a sumarse y acompañar.

Por Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del Golpe Genocida

Son 30.000

Nunca más

Ni un paso atrás

Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú