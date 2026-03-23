Este martes, marcha por la memoria en Gualeguaychú

El siguiente es el comunicado de la invitación.
A 50 años del golpe genocida
Marcha en el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
Este martes 24 de marzo nos convocamos a las 18:30 horas para movilizarnos desde 25 de Mayo y Rocamora hasta Plaza San Martín.
Allí tendrá lugar un nuevo acto con lectura de documento y Festival por los Derechos Humanos.
Invitamos a toda la comunidad a sumarse y acompañar.
Por Memoria, Verdad y Justicia
A 50 años del Golpe Genocida
Son 30.000
Nunca más
Ni un paso atrás
Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú