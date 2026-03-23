 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DICTADURA Y MEMORIA

Este martes, marcha por la memoria en Gualeguaychú

Será a las 18,30 desde la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, hasta la plaza San Martín.

23 Mar, 2026, 10:01 AM

El siguiente es el comunicado de la invitación.

 

A 50 años del golpe genocida

 

Marcha en el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

 

Este martes 24 de marzo nos convocamos a las 18:30 horas para movilizarnos desde 25 de Mayo y Rocamora hasta Plaza San Martín.

 

Allí tendrá lugar un nuevo acto con lectura de documento y Festival por los Derechos Humanos.

 

Invitamos a toda la comunidad a sumarse y acompañar.

 

Por Memoria, Verdad y Justicia

 

A 50 años del Golpe Genocida

 

Son 30.000

 

Nunca más

 

Ni un paso atrás

 

Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú

Temas

DICTADURA Y MEMORIA

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso