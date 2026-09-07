En pleno mediodía disparó con un arma de fuego contra un joven

En horas del mediodía de este lunes, personal de Comisaría Tercera intervino ante un hecho ocurrido en inmediaciones de calles Rosario y Manzoni, donde vecinos alertaron sobre un masculino que habría efectuado un disparo con un arma de fuego contra otra persona.

Al arribar al lugar, los funcionarios identificaron a un hombre de 30 años, señalado como presunto autor del disparo, quien hizo entrega voluntariamente de un arma de fuego tipo escopeta recortada, presumiblemente calibre 16, sin marca ni numeración visible, junto con tres cartuchos.

Asimismo, se entrevistó a un joven de 20 años, quien manifestó que el hombre se habría dirigido hacia él, sin motivos aparentes, y efectuado un disparo con la escopeta, sin llegar a lesionarlo.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía, se dispuso el secuestro del arma y los cartuchos, además de la aprehensión del presunto responsable, quien fue trasladado a las instalaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia.

Se continúan con las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.

Intervino personal de Comisaría Tercera, a cargo del jefe de Comisaría, con colaboración del Grupo Especial y Comando Radioeléctrico.

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