Gualeguaychú promocionó sus atractivos en la feria "Turismo 360" de Uruguay

El pasado fin de semana, el equipo de la dirección de Gestión Turística brindó asesoramiento directo a los visitantes sobre la oferta de alojamientos, espacios de naturaleza, la agenda de eventos y la gastronomía local. La atención abarcó tanto a familias uruguayas que ya conocen el destino y buscaban renovar información como a personas que planifican su primera visita a la ciudad.

En ese marco, la propuesta se complementó con degustaciones de vinos de bodegas locales y productos de repostería artesanal de firmas gualeguaychuenses, lo que generó un canal directo de consulta sobre la ruta gastronómica del municipio.

La representación técnica de la ciudad estuvo encabezada por el director de Gestión Turística, Adrián Romero, quien integró la delegación entrerriana junto al presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTUR), Jorge Satto, el director general de Turismo provincial, Sebastián Bel, y referentes de las áreas de turismo de las localidades de Colón, Villa Elisa y Concordia.

La presencia en Montevideo permitió afianzar el vínculo con el público del país vecino, principal mercado emisor internacional de la provincia, y registrar las primeras consultas de cara a las escapadas de primavera y la próxima temporada estival.

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