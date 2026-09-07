“Libros de mi ciudad” tiene su espacio en el Mercado del Munilla

Este domingo se presentó en el Mercado del Munilla “Libros de mi ciudad”, un nuevo espacio dedicado a la literatura de Gualeguaychú que reúne publicaciones de autores y editoriales locales y permite al público conocer y adquirir sus obras.

La inauguración contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, junto a otras autoridades municipales y concejales.

“Libros de mi ciudad” funciona como un punto permanente de encuentro entre autores y lectores, con ejemplares disponibles para la venta y un sector especialmente dispuesto para la lectura. La propuesta busca ampliar los espacios de circulación de la producción literaria local y facilitar el acceso a obras realizadas en la ciudad.

Durante la jornada inaugural se desarrollaron distintas actividades abiertas al público. Lorena Carrazza participó con una propuesta de lectura y narración de cuentos, junto a las Abuelas Cuenta Cuentos, mientras que también se realizó un conversatorio sobre la saga Salmato, del escritor local Jonathan Fernández, vinculada al género de terror.

Además, los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) instalaron un pequeño sector en el propio Mercado del Munilla para acompañar la apertura, donde los niños pudieron dibujar, jugar y participar de actividades al aire libre durante la jornada.

El espacio cuenta con publicaciones de la editorial Oye Ndén, Canto Rodado, obras de Jonathan Fernández y material de la Editorial y Biblioteca Popular Rodolfo García. Además, está prevista la próxima incorporación del sello Palo Santo.

La propuesta también permitirá desarrollar presentaciones de libros, charlas, lecturas, narraciones y otras actividades vinculadas con la producción literaria y el encuentro entre escritores y público.

El armado y la coordinación están a cargo de Luciana Larrivey, integrante de la Dirección de Cultura, quien continuará al frente del funcionamiento del espacio.

“Libros de mi ciudad” podrá visitarse en el Mercado del Munilla de jueves a domingo, de 9 a 13 y de 17 a 21 h

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