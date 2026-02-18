El Gobierno y el sector turístico definen estrategias para el resto del año

Como cierre del fin de semana largo de Carnaval, autoridades de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), visitaron la ciudad y mantuvieron un encuentro con el intendente Mauricio Davico en la sede de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

Además participaron, el director de Gestión Turística, Adrián Romero; el presidente de la AHGG, Marcelo Friedrich; el vicepresidente gastronómico, Marcelo Giachello; la vicepresidenta hotelera, Marcela Ghiotto; y por FEHGRA su presidente, Daniel Prieto, junto a los vicepresidentes Alejandro Papasidero y Raúl Kotler.

La reunión permitió establecer líneas de trabajo de cara al resto del año, orientadas a consolidar el desarrollo turístico local. En ese sentido, Davico subrayó que Gualeguaychú sostiene una agenda de eventos y propuestas a lo largo de todo el calendario, y que la planificación conjunta busca ampliar los perfiles de visitantes, diversificar experiencias y fortalecer el posicionamiento de la marca turística de la ciudad en el escenario nacional.

Además, destacó que la ciudad fue uno de los epcientros del fin de semana de Carnaval en el país, que se mostró preparada para recibir a los visitantes y remarcó el correcto funcionamiento de los servicios municipales. En ese sentido, subrayó que la provisión de agua, un reclamo histórico en temporadas estivales, respondió adecuadamente ante la alta demanda.

Por su parte, Adrián Romero valoró las campañas de promoción turística en marcha y el trabajo articulado con el sector privado. Destacó la inversión sostenida en acciones de posicionamiento en distintos soportes mediáticos —cartelería en rutas estratégicas, medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales— que contribuyen a consolidar la marca Gualeguaychú a nivel país y a sostener su presencia en la decisión de viaje de potenciales visitantes. Asimismo, señaló que el objetivo es mantener durante todo el año niveles constantes de promoción para fortalecer el vínculo entre turismo, identidad local y desarrollo económico.

Durante el encuentro también se destacó el operativo integral de seguridad y organización desplegado durante el fin de semana, que garantizó la circulación ordenada, el cuidado de los espacios públicos y la tranquilidad tanto de vecinos como de turistas, condiciones indispensables para una experiencia turística segura y de calidad.

Durante la reunión, el nuevo Consejo Directivo expresó su satisfacción por los resultados del fin de semana largo en todo el país y, en particular, por el desempeño de Gualeguaychú, que registró ocupación plena durante las cuatro jornadas.

Finalmente se intercambiaron además los nuevos lineamientos impulsados por la nueva Comisión Directiva nacional de FEHGRA, mientras prestadores turísticos locales realizaron aportes y observaciones desde la gestión cotidiana de sus establecimientos.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas TURISMO